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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220303/netflix-1776153976.html
СМИ: Netflix приостановил российские кинопроекты из-за ситуации на Украине
СМИ: Netflix приостановил российские кинопроекты из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
СМИ: Netflix приостановил российские кинопроекты из-за ситуации на Украине
Стриминговый сервис Netflix приостанавливает российские кинопроекты из-за ситуации на Украине, сообщает со ссылкой на осведомленные источники профильное издание РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T00:09
2022-03-03T12:26
технологии
владимир путин
донецкая народная республика
сша
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
netflix
вооруженные силы рф
россия
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix приостанавливает российские кинопроекты из-за ситуации на Украине, сообщает со ссылкой на осведомленные источники профильное издание Variety.В числе приостановленных работ, сообщает издание, съемки криминального сериала "Зато" режиссера Дарьи Жук.Компания пока не ответила на запрос РИА Новости. Ранее во вторник сообщалось, что Netflix, несмотря на требование Роскомнадзора, отказался транслировать 20 российских телеканалов.В декабре 2021 года Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. В реестр включаются сервисы с посещаемостью более 100 тысяч интернет-пользователей в сутки. Попавшие в реестр сервисы по закону должны включить в свою библиотеку 20 российских федеральных телеканалов, включая Первый канал, НТВ и "Спас".На платформе Netflix для пользователей в США сейчас по-прежнему доступен фильм российского режиссера Олега Трофима ​​"Майор Гром: Чумной Доктор", а также "Серебряные коньки" Михаила Локшина и сериал "Лучше чем люди".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/netflix-1775764617.html
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технологии, владимир путин, донецкая народная республика, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), netflix, вооруженные силы рф, россия, общество
00:09 03.03.2022 (обновлено: 12:26 03.03.2022)
 
СМИ: Netflix приостановил российские кинопроекты из-за ситуации на Украине

Variety: Netflix приостановил свои российские кинопроекты из-за ситуации на Украине

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Экран телевизора - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix приостанавливает российские кинопроекты из-за ситуации на Украине, сообщает со ссылкой на осведомленные источники профильное издание Variety.
В числе приостановленных работ, сообщает издание, съемки криминального сериала "Зато" режиссера Дарьи Жук.
Компания пока не ответила на запрос РИА Новости. Ранее во вторник сообщалось, что Netflix, несмотря на требование Роскомнадзора, отказался транслировать 20 российских телеканалов.
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1 марта, 11:22Медиавойны
Netflix отказался транслировать 20 российских телеканалов
В декабре 2021 года Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. В реестр включаются сервисы с посещаемостью более 100 тысяч интернет-пользователей в сутки. Попавшие в реестр сервисы по закону должны включить в свою библиотеку 20 российских федеральных телеканалов, включая Первый канал, НТВ и "Спас".
На платформе Netflix для пользователей в США сейчас по-прежнему доступен фильм российского режиссера Олега Трофима ​​"Майор Гром: Чумной Доктор", а также "Серебряные коньки" Михаила Локшина и сериал "Лучше чем люди".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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КультураТехнологииВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСШАФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)NetflixВооруженные силы РФРоссияОбщество
 
 
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