https://ria.ru/20220303/neft-1776180598.html

В США призвали прекратить импорт нефти из России

В США призвали прекратить импорт нефти из России - РИА Новости, 03.03.2022

В США призвали прекратить импорт нефти из России

Демократы в конгрессе США призывают американские нефтеперерабатывающие заводы прекратить импорт нефти из РФ, пишет британская газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:37

2022-03-03T09:37

2022-03-03T09:37

дмитрий песков

владимир путин

донецкая народная республика

втб

сбербанк россии

евросоюз

сша

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Демократы в конгрессе США призывают американские нефтеперерабатывающие заводы прекратить импорт нефти из РФ, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на письмо, направленное в ведущую торговую ассоциацию Американские производители топлива и нефтехимии (AFPM), которая в ответе поддержала запрет на закупки.Как сообщается, письмо в ассоциацию направили председатель подкомитета по энергетике в Палате представителей Бобби Раш и еще один представитель подкомитета Джерри Макнерни."В прошлом году члены AFPM импортировали 72 миллиона баррелей сырой нефти из России, а также импортировали или закупили более 100 миллионов баррелей промежуточных или готовых нефтепродуктов российского происхождения... Поскольку любые закупки баррелей (нефти - ред.) из России теперь будут финансировать ее войну с Украиной, продолжение этой деятельности стало необоснованным", - говорится в письме, которое приводит издание.Позднее ассоциация опубликовала на сайте ответ на письмо, в котором написала, что выступает в поддержку Украины, а действия России "должны встречать ожесточенное сопротивление"."AFPM полностью поддерживает приостановку всех будущих закупок сырой нефти и нефтепродуктов из России. Однако, чтобы защитить потребителей, любой запрет на импорт должен исключать товары, которые в настоящее время находятся в пути в США", - написали в ассоциации.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776165472.html

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775593096.html

https://ria.ru/20220302/banki-1776075190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, втб, сбербанк россии, евросоюз, сша, россия, в мире