https://ria.ru/20220303/neft-1776164226.html

Нефть по 120 долларов за баррель обрушит мировой рынок, заявил эксперт

Нефть по 120 долларов за баррель обрушит мировой рынок, заявил эксперт - РИА Новости, 03.03.2022

Нефть по 120 долларов за баррель обрушит мировой рынок, заявил эксперт

Долгосрочная мировая цена на нефть в 120 долларов за баррель вызовет вовлечение в разработку слишком большого количества месторождений, в результате чего... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T05:01

2022-03-03T05:01

2022-03-03T05:02

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Долгосрочная мировая цена на нефть в 120 долларов за баррель вызовет вовлечение в разработку слишком большого количества месторождений, в результате чего случится избыток сырья и впоследствии — обрушение рынка, заявил РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.Стоимость эталонной марки нефти Brent 24 февраля впервые с сентября 2014 года превысила 100 долларов за баррель. Ее цена продолжает расти и 2 марта уже превышала 113 долларов, к вечеру откатившись ниже 110 долларов. Дорожает также американская WTI, которая поднималась выше 112 долларов за баррель.После скачка Brent выше 100 долларов аналитическое агентство Rystad Energy спрогнозировало, что мировые цены на нефть могут возрасти до 130 долларов за баррель к июню, если конфликт России и Украины приведет к нарушению поставок российской нефти."Цена нефти 120 долларов невыгодна. Так распакуются те активы добычи, которые были нерентабельными, и могут сначала наполнить рынок новыми поставками, но избыток обрушит рынок", — считает собеседник агентства.По мнению эксперта, краткосрочно цена может взлететь до 150 или даже 200 долларов за баррель, но участники рынка создадут условия для баланса спроса и предложения, чтобы вернуть рынок в цену до 95-100 долларов.

https://ria.ru/20220302/neft-1776124117.html

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

цены на нефть, экономика, россия, украина, brent, в мире, москва