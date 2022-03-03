https://ria.ru/20220303/nebo-1776333136.html

Кулеба назвал "ключевую тему" своего разговора на встрече глав МИД НАТО

Кулеба назвал "ключевую тему" своего разговора на встрече глав МИД НАТО - РИА Новости, 03.03.2022

Кулеба назвал "ключевую тему" своего разговора на встрече глав МИД НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в пятницу примет участие во встрече глав МИД НАТО, где поднимет вопрос о закрытии неба над Украиной и помощи в... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:33

2022-03-03T18:33

2022-03-03T18:35

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

нато

украина

мид украины

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772995827_0:91:2468:1479_1920x0_80_0_0_a905cf119884e82de414cbdafa1d17f8.jpg

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в пятницу примет участие во встрече глав МИД НАТО, где поднимет вопрос о закрытии неба над Украиной и помощи в противовоздушной и противоракетной обороне."Завтра встреча министров иностранных дел НАТО, я приму в ней участие онлайн. Это (закрытие неба над Украиной – ред.) будет ключевая тема моего разговора, будем работать. У нас вопрос стоит шире - это противовоздушная и противоракетная оборона Украины. Нужно говорить не только о закрытии неба, но и о системной поддержке противовоздушной обороны Украины… Нам нужно более серьезное противовоздушное оружие", - сказал Кулеба в четверг в эфире телеканала "Рада".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/oruzhie-1776077660.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1776038769.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, украина, мид украины, дмитрий кулеба