18:33 03.03.2022 (обновлено: 18:35 03.03.2022)
Кулеба назвал "ключевую тему" своего разговора на встрече глав МИД НАТО
Кулеба заявил, что на встрече глав МИД НАТО поднимет вопрос о закрытии неба над Украиной
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в пятницу примет участие во встрече глав МИД НАТО, где поднимет вопрос о закрытии неба над Украиной и помощи в противовоздушной и противоракетной обороне.
"Завтра встреча министров иностранных дел НАТО, я приму в ней участие онлайн. Это (закрытие неба над Украиной – ред.) будет ключевая тема моего разговора, будем работать. У нас вопрос стоит шире - это противовоздушная и противоракетная оборона Украины. Нужно говорить не только о закрытии неба, но и о системной поддержке противовоздушной обороны Украины… Нам нужно более серьезное противовоздушное оружие", - сказал Кулеба в четверг в эфире телеканала "Рада".
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.