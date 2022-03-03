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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/nebo-1776333136.html
Кулеба назвал "ключевую тему" своего разговора на встрече глав МИД НАТО
Кулеба назвал "ключевую тему" своего разговора на встрече глав МИД НАТО - РИА Новости, 03.03.2022
Кулеба назвал "ключевую тему" своего разговора на встрече глав МИД НАТО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в пятницу примет участие во встрече глав МИД НАТО, где поднимет вопрос о закрытии неба над Украиной и помощи в... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:33
2022-03-03T18:35
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
нато
украина
мид украины
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в пятницу примет участие во встрече глав МИД НАТО, где поднимет вопрос о закрытии неба над Украиной и помощи в противовоздушной и противоракетной обороне."Завтра встреча министров иностранных дел НАТО, я приму в ней участие онлайн. Это (закрытие неба над Украиной – ред.) будет ключевая тема моего разговора, будем работать. У нас вопрос стоит шире - это противовоздушная и противоракетная оборона Украины. Нужно говорить не только о закрытии неба, но и о системной поддержке противовоздушной обороны Украины… Нам нужно более серьезное противовоздушное оружие", - сказал Кулеба в четверг в эфире телеканала "Рада".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/oruzhie-1776077660.html
https://ria.ru/20220302/ukraina-1776038769.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, украина, мид украины, дмитрий кулеба
18:33 03.03.2022 (обновлено: 18:35 03.03.2022)
 
Кулеба назвал "ключевую тему" своего разговора на встрече глав МИД НАТО

Кулеба заявил, что на встрече глав МИД НАТО поднимет вопрос о закрытии неба над Украиной

© REUTERS / POOL / Sergey DolzhenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / POOL / Sergey Dolzhenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в пятницу примет участие во встрече глав МИД НАТО, где поднимет вопрос о закрытии неба над Украиной и помощи в противовоздушной и противоракетной обороне.
"Завтра встреча министров иностранных дел НАТО, я приму в ней участие онлайн. Это (закрытие неба над Украиной – ред.) будет ключевая тема моего разговора, будем работать. У нас вопрос стоит шире - это противовоздушная и противоракетная оборона Украины. Нужно говорить не только о закрытии неба, но и о системной поддержке противовоздушной обороны Украины… Нам нужно более серьезное противовоздушное оружие", - сказал Кулеба в четверг в эфире телеканала "Рада".
Украинские военные в центре Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кулеба утверждает, что Украине поставляют оружие 19 стран
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 13:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев не готов к выполнению российских "ультиматумов", заявил Кулеба
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНАТОУкраинаМИД УкраиныДмитрий Кулеба
 
 
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