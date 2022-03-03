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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Запад нарастил отправку наемников на Украину, заявили в Минобороны России
Запад нарастил отправку наемников на Украину, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 03.03.2022
Запад нарастил отправку наемников на Украину, заявили в Минобороны России
Основные группировки украинских националистов окружены и уничтожены, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:55
2022-03-03T18:23
обострение ситуации в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Основные группировки украинских националистов окружены и уничтожены, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими Вооруженными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний", — сказал он.Представитель Минобороны посоветовал иностранцам тщательно обдумать, действительно ли им стоит соглашаться на подобные предложения.Представитель Минобороны напомнил, что некоторые страны официально разрешили своим гражданам участвовать в боях на Украине."Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины. Командование французского Иностранного легиона планирует направить военнослужащих — этнических украинцев для помощи киевскому режиму", — сообщил представитель ведомства.Он отметил, что активную работу по привлечению иностранцев ведет Вашингтон."Военной разведкой США развернута масштабная агитационная кампания по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину. В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК "Акэдеми", "Кьюбик" и "Дин корпорейшн", — сказал Конашенков.Представитель военного ведомства добавил, что через Польшу на Украину прибыло около двухсот наемников из Хорватии, которые влились в нацбатальон на юго-востоке Украины."Сегодня в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве", — отметил он.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/bayraktar-1776317551.html
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украина
16:55 03.03.2022 (обновлено: 18:23 03.03.2022)
 
Запад нарастил отправку наемников на Украину, заявили в Минобороны России

В Минобороны России вызвали военного атташе Хорватии из-за отправки наемников на Украину

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Основные группировки украинских националистов окружены и уничтожены, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими Вооруженными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний", — сказал он.
Представитель Минобороны посоветовал иностранцам тщательно обдумать, действительно ли им стоит соглашаться на подобные предложения.
"Хочу официально подчеркнуть: все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного. <...> Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой", — заявил Конашенков.
Представитель Минобороны напомнил, что некоторые страны официально разрешили своим гражданам участвовать в боях на Украине.
"Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины. Командование французского Иностранного легиона планирует направить военнослужащих — этнических украинцев для помощи киевскому режиму", — сообщил представитель ведомства.
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Он отметил, что активную работу по привлечению иностранцев ведет Вашингтон.
"Военной разведкой США развернута масштабная агитационная кампания по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину. В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК "Акэдеми", "Кьюбик" и "Дин корпорейшн", — сказал Конашенков.
Представитель военного ведомства добавил, что через Польшу на Украину прибыло около двухсот наемников из Хорватии, которые влились в нацбатальон на юго-востоке Украины.
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"Сегодня в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве", — отметил он.
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