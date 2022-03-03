https://ria.ru/20220303/nato-1776213059.html

НАТО поставила Россию перед сложнейшим выбором, заявили в МИД

НАТО поставила Россию перед сложнейшим выбором, заявили в МИД - РИА Новости, 03.03.2022

НАТО поставила Россию перед сложнейшим выбором, заявили в МИД

НАТО поставила Москву перед сложнейшим выбором –как реагировать на действия Киева и накачку Украины оружием, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:55

2022-03-03T11:55

2022-03-03T11:56

обострение ситуации в днр и лнр

киев

украина

нато

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. НАТО поставила Москву перед сложнейшим выбором –как реагировать на действия Киева и накачку Украины оружием, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Они игнорируют попытки государств, входящих в западную группу, ставить нас перед сложнейшим выбором – как реагировать на провокационные, вызывающие заходы, связанные, в том числе, с накачкой Киева вооружениями из целого ряда европейских стран при координирующей роли ЕС", - сказал он в эфире РБК.

https://ria.ru/20220303/konflikt-1776212340.html

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

киев, украина, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)