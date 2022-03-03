https://ria.ru/20220303/nato-1776213059.html
НАТО поставила Россию перед сложнейшим выбором, заявили в МИД
НАТО поставила Россию перед сложнейшим выбором, заявили в МИД - РИА Новости, 03.03.2022
НАТО поставила Россию перед сложнейшим выбором, заявили в МИД
НАТО поставила Москву перед сложнейшим выбором –как реагировать на действия Киева и накачку Украины оружием, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:55
2022-03-03T11:55
2022-03-03T11:56
обострение ситуации в днр и лнр
киев
украина
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. НАТО поставила Москву перед сложнейшим выбором –как реагировать на действия Киева и накачку Украины оружием, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Они игнорируют попытки государств, входящих в западную группу, ставить нас перед сложнейшим выбором – как реагировать на провокационные, вызывающие заходы, связанные, в том числе, с накачкой Киева вооружениями из целого ряда европейских стран при координирующей роли ЕС", - сказал он в эфире РБК.
https://ria.ru/20220303/konflikt-1776212340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, украина, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:55 03.03.2022 (обновлено: 11:56 03.03.2022)
НАТО поставила Россию перед сложнейшим выбором, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков: НАТО поставила Россию перед сложнейшим выбором в ситуации с Украиной