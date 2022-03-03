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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/nato-1776213059.html
НАТО поставила Россию перед сложнейшим выбором, заявили в МИД
НАТО поставила Россию перед сложнейшим выбором, заявили в МИД - РИА Новости, 03.03.2022
НАТО поставила Россию перед сложнейшим выбором, заявили в МИД
НАТО поставила Москву перед сложнейшим выбором –как реагировать на действия Киева и накачку Украины оружием, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:55
2022-03-03T11:56
обострение ситуации в днр и лнр
киев
украина
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. НАТО поставила Москву перед сложнейшим выбором –как реагировать на действия Киева и накачку Украины оружием, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Они игнорируют попытки государств, входящих в западную группу, ставить нас перед сложнейшим выбором – как реагировать на провокационные, вызывающие заходы, связанные, в том числе, с накачкой Киева вооружениями из целого ряда европейских стран при координирующей роли ЕС", - сказал он в эфире РБК.
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киев
украина
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киев, украина, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:55 03.03.2022 (обновлено: 11:56 03.03.2022)
 
НАТО поставила Россию перед сложнейшим выбором, заявили в МИД

Замглавы МИД Рябков: НАТО поставила Россию перед сложнейшим выбором в ситуации с Украиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. НАТО поставила Москву перед сложнейшим выбором –как реагировать на действия Киева и накачку Украины оружием, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Они игнорируют попытки государств, входящих в западную группу, ставить нас перед сложнейшим выбором – как реагировать на провокационные, вызывающие заходы, связанные, в том числе, с накачкой Киева вооружениями из целого ряда европейских стран при координирующей роли ЕС", - сказал он в эфире РБК.
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Воскресенский заявил о попытках втянуть Белоруссию в конфликт на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКиевУкраинаНАТОРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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