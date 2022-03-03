https://ria.ru/20220303/narod-1776354059.html

Путин назвал русских и украинцев одним народом

Путин назвал русских и украинцев одним народом - РИА Новости, 03.03.2022

Путин назвал русских и украинцев одним народом

Русские и украинцы - один народ, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что он никогда не откажется от этого убеждения. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:57

2022-03-03T19:57

2022-03-03T21:33

владимир путин

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Русские и украинцы - один народ, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что он никогда не откажется от этого убеждения."Я никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ, даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболваненные нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера", - заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Русские и украинцы – это один народ" ПУТИН: РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ - ОДИН НАРОД, Я НИКОГДА ОТ ЭТОГО НЕ ОТКАЖУСЬ 2022-03-03T19:57 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр