https://ria.ru/20220303/narod-1776354059.html
Путин назвал русских и украинцев одним народом
Путин назвал русских и украинцев одним народом - РИА Новости, 03.03.2022
Путин назвал русских и украинцев одним народом
Русские и украинцы - один народ, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что он никогда не откажется от этого убеждения. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:57
2022-03-03T19:57
2022-03-03T21:33
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Русские и украинцы - один народ, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что он никогда не откажется от этого убеждения."Я никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ, даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболваненные нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера", - заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Русские и украинцы – это один народ"
ПУТИН: РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ - ОДИН НАРОД, Я НИКОГДА ОТ ЭТОГО НЕ ОТКАЖУСЬ
2022-03-03T19:57
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
19:57 03.03.2022 (обновлено: 21:33 03.03.2022)
Путин назвал русских и украинцев одним народом
Президент Путин назвал русских и украинцев одним народом