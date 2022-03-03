https://ria.ru/20220303/nalogi-1776161803.html

В Госдуму внесли законопроект о продлении срока уплаты налогов

В Госдуму внесли законопроект о продлении срока уплаты налогов - РИА Новости, 03.03.2022

В Госдуму внесли законопроект о продлении срока уплаты налогов

Проект, продлевающий сроки уплаты налогов, внесли в Госдуму, документ опубликован в думской электронной базе. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T03:13

2022-03-03T03:13

2022-03-03T03:26

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Проект, продлевающий сроки уплаты налогов, внесли в Госдуму, документ опубликован в думской электронной базе.Также нормативные акты могут предусматривать продление сроков уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, продление сроков предоставления в налоговые органы отчетности, продление сроков направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, установление дополнительных оснований предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов, страховых взносов.Предлагается, что издаваемые правительством акты смогут устанавливать основания и условия неприменения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также основания и условия неприменения ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) отчетности в налоговые органы.Ранее на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что власти продлят сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровне. Он отметил, что правительство получит право оперативных изменений в сфере налогов, среди них — продление сроков их уплаты. Кроме того, по его словам, такие же полномочия предоставят высшим органам государственной власти субъектов федерации в отношении региональных и местных налогов.Как подчеркнул Мишустин, эта мера вводится для того, чтобы появилась возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку граждан.

https://ria.ru/20220303/zakonoproekt-1776160382.html

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Никита Стома

экономика, михаил мишустин, россия, госдума рф, общество, налоги