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В Госдуму внесли законопроект о продлении срока уплаты налогов
В Госдуму внесли законопроект о продлении срока уплаты налогов - РИА Новости, 03.03.2022
В Госдуму внесли законопроект о продлении срока уплаты налогов
Проект, продлевающий сроки уплаты налогов, внесли в Госдуму, документ опубликован в думской электронной базе. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T03:13
2022-03-03T03:26
экономика
михаил мишустин
россия
госдума рф
общество
налоги
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Проект, продлевающий сроки уплаты налогов, внесли в Госдуму, документ опубликован в думской электронной базе.Также нормативные акты могут предусматривать продление сроков уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, продление сроков предоставления в налоговые органы отчетности, продление сроков направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, установление дополнительных оснований предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов, страховых взносов.Предлагается, что издаваемые правительством акты смогут устанавливать основания и условия неприменения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также основания и условия неприменения ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) отчетности в налоговые органы.Ранее на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что власти продлят сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровне. Он отметил, что правительство получит право оперативных изменений в сфере налогов, среди них — продление сроков их уплаты. Кроме того, по его словам, такие же полномочия предоставят высшим органам государственной власти субъектов федерации в отношении региональных и местных налогов.Как подчеркнул Мишустин, эта мера вводится для того, чтобы появилась возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку граждан.
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экономика, михаил мишустин, россия, госдума рф, общество, налоги
03:13 03.03.2022 (обновлено: 03:26 03.03.2022)
 
В Госдуму внесли законопроект о продлении срока уплаты налогов

В Государственную думу внесли законопроект, продлевающий сроки уплаты налогов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДепутаты перед началом пленарного заседания Государственной думы
Депутаты перед началом пленарного заседания Государственной думы - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Проект, продлевающий сроки уплаты налогов, внесли в Госдуму, документ опубликован в думской электронной базе.

"Проектом федерального закона <...> предлагается наделить в 2022 году Правительство Российской Федерации полномочиями издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 года приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов", — говорится в тексе пояснительной записки.

Также нормативные акты могут предусматривать продление сроков уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, продление сроков предоставления в налоговые органы отчетности, продление сроков направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, установление дополнительных оснований предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов, страховых взносов.
Предлагается, что издаваемые правительством акты смогут устанавливать основания и условия неприменения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также основания и условия неприменения ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) отчетности в налоговые органы.
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Ранее на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что власти продлят сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровне. Он отметил, что правительство получит право оперативных изменений в сфере налогов, среди них — продление сроков их уплаты. Кроме того, по его словам, такие же полномочия предоставят высшим органам государственной власти субъектов федерации в отношении региональных и местных налогов.
Как подчеркнул Мишустин, эта мера вводится для того, чтобы появилась возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку граждан.
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