https://ria.ru/20220303/nakazanie-1776207586.html
Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за фейки про российских военных
Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за фейки про российских военных - РИА Новости, 03.03.2022
Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за фейки про российских военных
Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект, предусматривающий наказание за распространение фейков о российских военных. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:35
2022-03-03T11:35
2022-03-03T13:42
госдума рф
общество
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект, предусматривающий наказание за распространение фейков о российских военных.В документе отмечается, что срок заключения за подобное преступление может составить до 15 лет. "Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от десяти до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет", — следует из проекта.При этом распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России будет наказываться:Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то наказание может быть следующим:Также законопроект предусматривает наказание за призывы к санкциям против России:Максимальное наказание за призывы к дискредитации российской армии составит пять лет лишения свободы.Ожидается, что инициативу могут принять на пленарном заседании Госдумы во втором и третьем чтениях в пятницу.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сейчас идет "колоссальный поток фейков" о действиях российских военных на Украине. К этому, по данным ведомства, причастны иностранные спецслужбы, а координирует их НАТО.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220302/minoborony-1776129022.html
https://ria.ru/20220302/chechnya-1776071571.html
https://ria.ru/20220301/sobyanin-1775931563.html
https://ria.ru/20220302/vikipediya-1776091848.html
https://ria.ru/20220302/roskomnadzor-1776112946.html
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РИА Новости
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госдума рф, общество
11:35 03.03.2022 (обновлено: 13:42 03.03.2022)
Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за фейки про российских военных
Комитет Госдумы одобрил законопроект о наказании за фейки про российских военных
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект, предусматривающий наказание за распространение фейков о российских военных.
В документе отмечается, что срок заключения за подобное преступление может составить до 15 лет.
"Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от десяти до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет", — следует из проекта.
При этом распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России будет наказываться:
—штрафом в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;
—исправительными работами на срок до года;
—принудительные работы на срок до трех лет;
—лишением свободы на тот же срок.
Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то наказание может быть следующим:
—штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет;
—принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет;
—лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Также законопроект предусматривает наказание за призывы к санкциям против России:
—штраф до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет;
—ограничение свободы на срок до трех лет;
—принудительные работы на срок до трех лет;
—арест на срок до шести месяцев;
—лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.
Максимальное наказание за призывы к дискредитации российской армии составит пять лет лишения свободы.
Ожидается, что инициативу могут принять на пленарном заседании Госдумы во втором и третьем чтениях в пятницу.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила
, что сейчас идет "колоссальный поток фейков" о действиях российских военных на Украине
. К этому, по данным ведомства, причастны иностранные спецслужбы, а координирует их НАТО
.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.