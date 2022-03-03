https://ria.ru/20220303/nakazanie-1776207586.html

Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за фейки про российских военных

Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за фейки про российских военных - РИА Новости, 03.03.2022

Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за фейки про российских военных

Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект, предусматривающий наказание за распространение фейков о российских военных. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:35

2022-03-03T11:35

2022-03-03T13:42

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект, предусматривающий наказание за распространение фейков о российских военных.В документе отмечается, что срок заключения за подобное преступление может составить до 15 лет. "Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от десяти до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет", — следует из проекта.При этом распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России будет наказываться:Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то наказание может быть следующим:Также законопроект предусматривает наказание за призывы к санкциям против России:Максимальное наказание за призывы к дискредитации российской армии составит пять лет лишения свободы.Ожидается, что инициативу могут принять на пленарном заседании Госдумы во втором и третьем чтениях в пятницу.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сейчас идет "колоссальный поток фейков" о действиях российских военных на Украине. К этому, по данным ведомства, причастны иностранные спецслужбы, а координирует их НАТО.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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https://ria.ru/20220302/vikipediya-1776091848.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

госдума рф, общество