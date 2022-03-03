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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/nagrada-1776315442.html
Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов
Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов - РИА Новости, 03.03.2022
Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов - в размере 500 тысяч долларов за каждого. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:24
2022-03-03T17:52
обострение ситуации в днр и лнр
рамзан кадыров
украина
владимир зеленский
владимир путин
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов - в размере 500 тысяч долларов за каждого."Объявляется награда за головы командиров украинских националистов: бандеровцев, "Азова", дудаевского батальона шайтанов. Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России, таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира", - написал Кадыров в Telegram.Он также обратился к руководству украинских войск и Службы безопасности, заявив, что они должны были "разобраться в ситуации и встать бок о бок с российскими подразделениями, чтобы вышвырнуть нацистскую шакалью нечисть с территории Украины". "Но почему-то вы больше испугались бандеровцев. Не бойтесь их! Рядом с российскими военными вам не должно быть страшно. Наоборот, вы только ускорите процесс без потерь в рядах армии и мирного населения, без разрушения городов", - написал Кадыров.Он обратился и к Владимиру Зеленскому, призвав его " одуматься и понять, что его не спасут никакие бункеры". Глава Чечни добавил, что Зеленский лично несет ответственность за гибель украинских солдат и будущее своего народа.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/chechnya-1776314109.html
https://ria.ru/20220303/mariupol-1776255602.html
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рамзан кадыров, украина, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
17:24 03.03.2022 (обновлено: 17:52 03.03.2022)
 
Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов

Кадыров объявил награду в 500 тысяч долларов за головы командиров украинских националистов

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов - в размере 500 тысяч долларов за каждого.
"Объявляется награда за головы командиров украинских националистов: бандеровцев, "Азова", дудаевского батальона шайтанов. Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России, таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира", - написал Кадыров в Telegram.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Чеченские бойцы заняли крупную военную базу на Украине, заявил Кадыров
Он также обратился к руководству украинских войск и Службы безопасности, заявив, что они должны были "разобраться в ситуации и встать бок о бок с российскими подразделениями, чтобы вышвырнуть нацистскую шакалью нечисть с территории Украины". "Но почему-то вы больше испугались бандеровцев. Не бойтесь их! Рядом с российскими военными вам не должно быть страшно. Наоборот, вы только ускорите процесс без потерь в рядах армии и мирного населения, без разрушения городов", - написал Кадыров.
Он обратился и к Владимиру Зеленскому, призвав его " одуматься и понять, что его не спасут никакие бункеры". Глава Чечни добавил, что Зеленский лично несет ответственность за гибель украинских солдат и будущее своего народа.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Противотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Мариуполе националисты задержали людей по пути к гуманитарному коридору
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРамзан КадыровУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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