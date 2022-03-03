https://ria.ru/20220303/nagrada-1776315442.html

Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов

Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов - РИА Новости, 03.03.2022

Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов - в размере 500 тысяч долларов за каждого. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:24

2022-03-03T17:24

2022-03-03T17:52

обострение ситуации в днр и лнр

рамзан кадыров

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов - в размере 500 тысяч долларов за каждого."Объявляется награда за головы командиров украинских националистов: бандеровцев, "Азова", дудаевского батальона шайтанов. Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России, таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира", - написал Кадыров в Telegram.Он также обратился к руководству украинских войск и Службы безопасности, заявив, что они должны были "разобраться в ситуации и встать бок о бок с российскими подразделениями, чтобы вышвырнуть нацистскую шакалью нечисть с территории Украины". "Но почему-то вы больше испугались бандеровцев. Не бойтесь их! Рядом с российскими военными вам не должно быть страшно. Наоборот, вы только ускорите процесс без потерь в рядах армии и мирного населения, без разрушения городов", - написал Кадыров.Он обратился и к Владимиру Зеленскому, призвав его " одуматься и понять, что его не спасут никакие бункеры". Глава Чечни добавил, что Зеленский лично несет ответственность за гибель украинских солдат и будущее своего народа.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/chechnya-1776314109.html

https://ria.ru/20220303/mariupol-1776255602.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

рамзан кадыров, украина, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф