17:24 03.03.2022 (обновлено: 17:52 03.03.2022)
Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов
Кадыров объявил награду в 500 тысяч долларов за головы командиров украинских националистов
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов - в размере 500 тысяч долларов за каждого.
"Объявляется награда за головы командиров украинских националистов: бандеровцев, "Азова", дудаевского батальона шайтанов. Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России, таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира", - написал Кадыров в Telegram.
Он также обратился к руководству украинских войск и Службы безопасности, заявив, что они должны были "разобраться в ситуации и встать бок о бок с российскими подразделениями, чтобы вышвырнуть нацистскую шакалью нечисть с территории Украины". "Но почему-то вы больше испугались бандеровцев. Не бойтесь их! Рядом с российскими военными вам не должно быть страшно. Наоборот, вы только ускорите процесс без потерь в рядах армии и мирного населения, без разрушения городов", - написал Кадыров.
Он обратился и к Владимиру Зеленскому, призвав его " одуматься и понять, что его не спасут никакие бункеры". Глава Чечни добавил, что Зеленский лично несет ответственность за гибель украинских солдат и будущее своего народа.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.