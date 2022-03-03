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МВД проведет дополнительные мероприятия из-за призывов к незаконным акциям
МВД проведет дополнительные мероприятия из-за призывов к незаконным акциям - РИА Новости, 03.03.2022
МВД проведет дополнительные мероприятия из-за призывов к незаконным акциям
МВД РФ заявило о введении комплекса "дополнительных мероприятий" в связи с призывами к незаконным акциям в регионах, сообщает пресс-центр ведомства. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:29
2022-03-03T15:10
общество
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. МВД РФ заявило о введении комплекса "дополнительных мероприятий" в связи с призывами к незаконным акциям в регионах, сообщает пресс-центр ведомства."В интернете распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов. Руководством МВД РФ даны поручения руководителям территориальных органов о реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории", - говорится в сообщении.МВД РФ вслед за Следственным комитетом и прокуратурой в очередной раз напомнило, что все попытки несогласованных акций будут "незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности".За "провокационные выпады" и "агрессивные действия" по отношению к сотрудникам правоохранительных органов грозит "незамедлительное задержание" и "наказание, предусмотренное законом"."МВД России призывает граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций, предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей", - отмечается в релизе.
https://ria.ru/20220303/moskva-1776189423.html
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общество
14:29 03.03.2022 (обновлено: 15:10 03.03.2022)
 
МВД проведет дополнительные мероприятия из-за призывов к незаконным акциям

МВД заявило о дополнительных мероприятиях из-за призывов к несогласованным акциям

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции, обеспечивающие порядок на несогласованной акции против операции по демилитаризации Украины, на Пушкинской площади в Москве
Сотрудники полиции, обеспечивающие порядок на несогласованной акции против операции по демилитаризации Украины, на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудники полиции, обеспечивающие порядок на несогласованной акции против операции по демилитаризации Украины, на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. МВД РФ заявило о введении комплекса "дополнительных мероприятий" в связи с призывами к незаконным акциям в регионах, сообщает пресс-центр ведомства.
"В интернете распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов. Руководством МВД РФ даны поручения руководителям территориальных органов о реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории", - говорится в сообщении.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 10:22
Полиция предупредила о незаконности планируемых акций в Москве
МВД РФ вслед за Следственным комитетом и прокуратурой в очередной раз напомнило, что все попытки несогласованных акций будут "незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности".
За "провокационные выпады" и "агрессивные действия" по отношению к сотрудникам правоохранительных органов грозит "незамедлительное задержание" и "наказание, предусмотренное законом".
"МВД России призывает граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций, предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей", - отмечается в релизе.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 15:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генпрокуратура даст правовую оценку призывам к акции против операции России
 
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