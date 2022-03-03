https://ria.ru/20220303/mvd-1776263595.html
МВД проведет дополнительные мероприятия из-за призывов к незаконным акциям
МВД проведет дополнительные мероприятия из-за призывов к незаконным акциям - РИА Новости, 03.03.2022
МВД проведет дополнительные мероприятия из-за призывов к незаконным акциям
МВД РФ заявило о введении комплекса "дополнительных мероприятий" в связи с призывами к незаконным акциям в регионах, сообщает пресс-центр ведомства. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:29
2022-03-03T14:29
2022-03-03T15:10
общество
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. МВД РФ заявило о введении комплекса "дополнительных мероприятий" в связи с призывами к незаконным акциям в регионах, сообщает пресс-центр ведомства."В интернете распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов. Руководством МВД РФ даны поручения руководителям территориальных органов о реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории", - говорится в сообщении.МВД РФ вслед за Следственным комитетом и прокуратурой в очередной раз напомнило, что все попытки несогласованных акций будут "незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности".За "провокационные выпады" и "агрессивные действия" по отношению к сотрудникам правоохранительных органов грозит "незамедлительное задержание" и "наказание, предусмотренное законом"."МВД России призывает граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций, предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей", - отмечается в релизе.
https://ria.ru/20220303/moskva-1776189423.html
https://ria.ru/20220303/prizyvy-1776273551.html
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество
14:29 03.03.2022 (обновлено: 15:10 03.03.2022)
МВД проведет дополнительные мероприятия из-за призывов к незаконным акциям
МВД заявило о дополнительных мероприятиях из-за призывов к несогласованным акциям
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости.
МВД РФ заявило о введении комплекса "дополнительных мероприятий" в связи с призывами к незаконным акциям в регионах, сообщает пресс-центр ведомства
.
"В интернете распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов. Руководством МВД РФ даны поручения руководителям территориальных органов о реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории", - говорится в сообщении.
МВД РФ вслед за Следственным комитетом и прокуратурой в очередной раз напомнило, что все попытки несогласованных акций будут "незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности".
За "провокационные выпады" и "агрессивные действия" по отношению к сотрудникам правоохранительных органов грозит "незамедлительное задержание" и "наказание, предусмотренное законом".
"МВД России призывает граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций, предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей", - отмечается в релизе.