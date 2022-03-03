https://ria.ru/20220303/moskva-1776306499.html
Семьи в Москве посадят более восьми тысяч именных деревьев в 2022 году
Семьи в Москве посадят более восьми тысяч именных деревьев в 2022 году - РИА Новости, 03.03.2022
Семьи в Москве посадят более восьми тысяч именных деревьев в 2022 году
Более 8 тысяч именных деревьев в этом году посадят в российской столице семьи в честь новорожденных детей, говорится в сообщении на официальном портале мэра... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:09
2022-03-03T17:09
2022-03-03T17:09
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 8 тысяч именных деревьев в этом году посадят в российской столице семьи в честь новорожденных детей, говорится в сообщении на официальном портале мэра Москвы."Для высадки именных деревьев в этом году подготовлено более 8 тысяч мест в 19 столичных парках", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюков.Отмечается, что проекту "Наше дерево" исполнилось три года. За это время в Москве семьи в честь новорожденных детей посадили более 15 тысяч именных деревьев.Бирюков добавил, что ежегодно семейно-экологический проект "Наше дерево" становится все популярным среди жителей столицы. В 2019 году по заявкам молодых родителей высадили две тысячи деревьев, в 2020 году - более пяти тысяч, а в 2021 году - свыше 8,4 тысячи.Добавляется, что родители мальчиков чаще всего отдают предпочтение дубу и сосне, а девочек - липе и иве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 8 тысяч именных деревьев в этом году посадят в российской столице семьи в честь новорожденных детей, говорится в сообщении на официальном портале мэра Москвы.
"Для высадки именных деревьев в этом году подготовлено более 8 тысяч мест в 19 столичных парках", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюков
.
Отмечается, что проекту "Наше дерево" исполнилось три года. За это время в Москве
семьи в честь новорожденных детей посадили более 15 тысяч именных деревьев.
Бирюков добавил, что ежегодно семейно-экологический проект "Наше дерево" становится все популярным среди жителей столицы. В 2019 году по заявкам молодых родителей высадили две тысячи деревьев, в 2020 году - более пяти тысяч, а в 2021 году - свыше 8,4 тысячи.
Добавляется, что родители мальчиков чаще всего отдают предпочтение дубу и сосне, а девочек - липе и иве.