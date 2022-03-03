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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Семьи в Москве посадят более восьми тысяч именных деревьев в 2022 году
Семьи в Москве посадят более восьми тысяч именных деревьев в 2022 году - РИА Новости, 03.03.2022
Семьи в Москве посадят более восьми тысяч именных деревьев в 2022 году
Более 8 тысяч именных деревьев в этом году посадят в российской столице семьи в честь новорожденных детей, говорится в сообщении на официальном портале мэра... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:09
2022-03-03T17:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 8 тысяч именных деревьев в этом году посадят в российской столице семьи в честь новорожденных детей, говорится в сообщении на официальном портале мэра Москвы."Для высадки именных деревьев в этом году подготовлено более 8 тысяч мест в 19 столичных парках", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюков.Отмечается, что проекту "Наше дерево" исполнилось три года. За это время в Москве семьи в честь новорожденных детей посадили более 15 тысяч именных деревьев.Бирюков добавил, что ежегодно семейно-экологический проект "Наше дерево" становится все популярным среди жителей столицы. В 2019 году по заявкам молодых родителей высадили две тысячи деревьев, в 2020 году - более пяти тысяч, а в 2021 году - свыше 8,4 тысячи.Добавляется, что родители мальчиков чаще всего отдают предпочтение дубу и сосне, а девочек - липе и иве.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
17:09 03.03.2022
 

Семьи в Москве посадят более восьми тысяч именных деревьев в 2022 году

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПосадка деревьев в Москве
Посадка деревьев в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 8 тысяч именных деревьев в этом году посадят в российской столице семьи в честь новорожденных детей, говорится в сообщении на официальном портале мэра Москвы.
"Для высадки именных деревьев в этом году подготовлено более 8 тысяч мест в 19 столичных парках", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюков.
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Отмечается, что проекту "Наше дерево" исполнилось три года. За это время в Москве семьи в честь новорожденных детей посадили более 15 тысяч именных деревьев.
Бирюков добавил, что ежегодно семейно-экологический проект "Наше дерево" становится все популярным среди жителей столицы. В 2019 году по заявкам молодых родителей высадили две тысячи деревьев, в 2020 году - более пяти тысяч, а в 2021 году - свыше 8,4 тысячи.
Добавляется, что родители мальчиков чаще всего отдают предпочтение дубу и сосне, а девочек - липе и иве.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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