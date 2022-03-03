https://ria.ru/20220303/moskva-1776301731.html
Городской огород и оранжерея появятся на юге Москвы
Городской огород и оранжерея появятся на юге Москвы - РИА Новости, 03.03.2022
Городской огород и оранжерея появятся на юге Москвы
Городской огород и оранжерея появятся на юге Москвы в районе Чертаново Центральное, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:55
2022-03-03T16:55
2022-03-03T16:54
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Городской огород и оранжерея появятся на юге Москвы в районе Чертаново Центральное, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Рекреационный центр с городским огородом и яблоневым садом появится в Чертанове Центральном ЮАО. Современный озелененный центр для отдыха и экопросвещения создадим на месте старых гаражей вдоль улицы Днепропетровской в рамках восстановления и сохранения территории парка "Битцевский лес",- говорится в сообщении.Отмечается, что в старом яблоневом саду уберут засохшие деревья, выполнят санитарную обрезку, вытоптанные места засеют газоном, сделают дорожки из экоматериалов, вдоль них установят лавочки и перголы."На городском огороде все желающие смогут высаживать овощные или декоративные культуры. Для посетителей оранжереи будут проходить экскурсии и экопросветительские лекции",- говорится в сообщении.Также отмечается, что между яблоневым садом и городским огородом появятся баскетбольные и универсальные спортивные площадки, поле для мини-футбола. Зимой на нем планируется заливать каток.Помимо этого, специалисты дополнительно озеленят территории: высадят местные виды растений, разобьют палисадники и яркие цветники.
https://realty.ria.ru/20220303/chertanovo-1776184353.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, общество
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Городской огород и оранжерея появятся на юге Москвы
в районе Чертаново Центральное, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Рекреационный центр с городским огородом и яблоневым садом появится в Чертанове Центральном ЮАО. Современный озелененный центр для отдыха и экопросвещения создадим на месте старых гаражей вдоль улицы Днепропетровской в рамках восстановления и сохранения территории парка "Битцевский лес",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в старом яблоневом саду уберут засохшие деревья, выполнят санитарную обрезку, вытоптанные места засеют газоном, сделают дорожки из экоматериалов, вдоль них установят лавочки и перголы.
"На городском огороде все желающие смогут высаживать овощные или декоративные культуры. Для посетителей оранжереи будут проходить экскурсии и экопросветительские лекции",- говорится в сообщении.
Также отмечается, что между яблоневым садом и городским огородом появятся баскетбольные и универсальные спортивные площадки, поле для мини-футбола. Зимой на нем планируется заливать каток.
Помимо этого, специалисты дополнительно озеленят территории: высадят местные виды растений, разобьют палисадники и яркие цветники.