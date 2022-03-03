https://ria.ru/20220303/moskva-1776301731.html

Городской огород и оранжерея появятся на юге Москвы

Городской огород и оранжерея появятся на юге Москвы - РИА Новости, 03.03.2022

Городской огород и оранжерея появятся на юге Москвы

Городской огород и оранжерея появятся на юге Москвы в районе Чертаново Центральное, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:55

2022-03-03T16:55

2022-03-03T16:54

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городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Городской огород и оранжерея появятся на юге Москвы в районе Чертаново Центральное, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Рекреационный центр с городским огородом и яблоневым садом появится в Чертанове Центральном ЮАО. Современный озелененный центр для отдыха и экопросвещения создадим на месте старых гаражей вдоль улицы Днепропетровской в рамках восстановления и сохранения территории парка "Битцевский лес",- говорится в сообщении.Отмечается, что в старом яблоневом саду уберут засохшие деревья, выполнят санитарную обрезку, вытоптанные места засеют газоном, сделают дорожки из экоматериалов, вдоль них установят лавочки и перголы."На городском огороде все желающие смогут высаживать овощные или декоративные культуры. Для посетителей оранжереи будут проходить экскурсии и экопросветительские лекции",- говорится в сообщении.Также отмечается, что между яблоневым садом и городским огородом появятся баскетбольные и универсальные спортивные площадки, поле для мини-футбола. Зимой на нем планируется заливать каток.Помимо этого, специалисты дополнительно озеленят территории: высадят местные виды растений, разобьют палисадники и яркие цветники.

https://realty.ria.ru/20220303/chertanovo-1776184353.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, общество