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Городской огород и оранжерея появятся на юге Москвы
Городской огород и оранжерея появятся на юге Москвы - РИА Новости, 03.03.2022
Городской огород и оранжерея появятся на юге Москвы
Городской огород и оранжерея появятся на юге Москвы в районе Чертаново Центральное, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:55
2022-03-03T16:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Городской огород и оранжерея появятся на юге Москвы в районе Чертаново Центральное, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Рекреационный центр с городским огородом и яблоневым садом появится в Чертанове Центральном ЮАО. Современный озелененный центр для отдыха и экопросвещения создадим на месте старых гаражей вдоль улицы Днепропетровской в рамках восстановления и сохранения территории парка "Битцевский лес",- говорится в сообщении.Отмечается, что в старом яблоневом саду уберут засохшие деревья, выполнят санитарную обрезку, вытоптанные места засеют газоном, сделают дорожки из экоматериалов, вдоль них установят лавочки и перголы."На городском огороде все желающие смогут высаживать овощные или декоративные культуры. Для посетителей оранжереи будут проходить экскурсии и экопросветительские лекции",- говорится в сообщении.Также отмечается, что между яблоневым садом и городским огородом появятся баскетбольные и универсальные спортивные площадки, поле для мини-футбола. Зимой на нем планируется заливать каток.Помимо этого, специалисты дополнительно озеленят территории: высадят местные виды растений, разобьют палисадники и яркие цветники.
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Артем Смирнов
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городское хозяйство москвы, общество
16:55 03.03.2022
 

Городской огород и оранжерея появятся на юге Москвы

© официальный сайт Мэра МосквыПроектное решение городского огорода и оранжери в Чертанове Центральном
Проектное решение городского огорода и оранжери в Чертанове Центральном
© официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Городской огород и оранжерея появятся на юге Москвы в районе Чертаново Центральное, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Рекреационный центр с городским огородом и яблоневым садом появится в Чертанове Центральном ЮАО. Современный озелененный центр для отдыха и экопросвещения создадим на месте старых гаражей вдоль улицы Днепропетровской в рамках восстановления и сохранения территории парка "Битцевский лес",- говорится в сообщении.
Цветение деревьев в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 10:02Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Центральном Чертанове появится рекреационный центр
Отмечается, что в старом яблоневом саду уберут засохшие деревья, выполнят санитарную обрезку, вытоптанные места засеют газоном, сделают дорожки из экоматериалов, вдоль них установят лавочки и перголы.
"На городском огороде все желающие смогут высаживать овощные или декоративные культуры. Для посетителей оранжереи будут проходить экскурсии и экопросветительские лекции",- говорится в сообщении.
Также отмечается, что между яблоневым садом и городским огородом появятся баскетбольные и универсальные спортивные площадки, поле для мини-футбола. Зимой на нем планируется заливать каток.
Помимо этого, специалисты дополнительно озеленят территории: высадят местные виды растений, разобьют палисадники и яркие цветники.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
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