https://ria.ru/20220303/moskva-1776172433.html

В Москве до конца года благоустроят более 2,3 тысячи дворов

В Москве до конца года благоустроят более 2,3 тысячи дворов - РИА Новости, 03.03.2022

В Москве до конца года благоустроят более 2,3 тысячи дворов

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут работы по благоустройству более 2,3 тысячи дворов, сообщил журналистам заместитель мэра российской... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T08:36

2022-03-03T08:36

2022-03-03T10:37

общество

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут работы по благоустройству более 2,3 тысячи дворов, сообщил журналистам заместитель мэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Дворовые территории включаются в программы благоустройства по предложениям местных жителей, в этом году запланированы мероприятия на 2,3 тысячи таких объектов общей площадью около 1,8 тысячи гектаров. Все проекты разрабатываются с учетом пожеланий горожан, чаще всего поступают просьбы добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что во дворах заменят асфальтовое покрытие дорожек и проездов, создадут удобные парковочные пространства."Обновим детские и спортивные площадки, на них заменим оборудование и покрытие, установим дополнительные фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. В рамках работ по благоустройству меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. Во дворах при наличии необходимого пространства можно разместить не только скамейки, но и качели, беседки",- отметил Бирюков.По его словам, важный этап благоустройства дворовых территорий - озеленение. В ходе работ приведут в порядок газоны, обустроят клумбы, дополнительно высадят деревья и кустарники.Также по желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, городское хозяйство москвы, москва