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Наука
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Россия прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на МКС
Россия прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на МКС - РИА Новости, 03.03.2022
Россия прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на МКС
Россия прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на Международной космической станции, заявил в четверг гендиректор госкорпорации "Роскосмос"... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:09
2022-03-03T13:41
наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
дмитрий рогозин
спектр-рг
роскосмос
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на Международной космической станции, заявил в четверг гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."С учётом совершенно недопустимых действий германских наших коллег, прежде всего германского Центра авиации и космонавтики - производно отключил один из телескопов нашей космической обсерватории "Спектр-РГ", который находится на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли в точке Ла-Гранж L2…. Это абсолютно гражданская международная миссия для исследования звёздного неба", - сказал он."Мы, соответственно, с сегодняшнего дня прекращаем взаимодействие с этой организацией, в том числе в плане научных экспериментов в российском сегменте Международной космической станции. Мы эти эксперименты проведём сами, самостоятельно - у нас есть для этого все необходимые ресурсы. Европейские коллеги, которые пошли на такую политизацию наших отношений, останутся ни с чем", - добавил Рогозин.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий рогозин, спектр-рг, роскосмос
13:09 03.03.2022 (обновлено: 13:41 03.03.2022)
 
Россия прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на МКС

Рогозин: "Роскосмос" прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на МКС

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на Международной космической станции, заявил в четверг гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"С учётом совершенно недопустимых действий германских наших коллег, прежде всего германского Центра авиации и космонавтики - производно отключил один из телескопов нашей космической обсерватории "Спектр-РГ", который находится на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли в точке Ла-Гранж L2…. Это абсолютно гражданская международная миссия для исследования звёздного неба", - сказал он.
"Мы, соответственно, с сегодняшнего дня прекращаем взаимодействие с этой организацией, в том числе в плане научных экспериментов в российском сегменте Международной космической станции. Мы эти эксперименты проведём сами, самостоятельно - у нас есть для этого все необходимые ресурсы. Европейские коллеги, которые пошли на такую политизацию наших отношений, останутся ни с чем", - добавил Рогозин.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 03:10
Источник: Рогозин сократил зарплату себе и топ-менеджерам "Роскосмоса"
 
НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинСпектр-РГРоскосмос
 
 
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