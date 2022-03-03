https://ria.ru/20220303/mks-1776235975.html

Россия прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на МКС

Россия прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на МКС - РИА Новости, 03.03.2022

Россия прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на МКС

Россия прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на Международной космической станции, заявил в четверг гендиректор госкорпорации "Роскосмос"... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:09

2022-03-03T13:09

2022-03-03T13:41

наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

дмитрий рогозин

спектр-рг

роскосмос

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на Международной космической станции, заявил в четверг гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."С учётом совершенно недопустимых действий германских наших коллег, прежде всего германского Центра авиации и космонавтики - производно отключил один из телескопов нашей космической обсерватории "Спектр-РГ", который находится на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли в точке Ла-Гранж L2…. Это абсолютно гражданская международная миссия для исследования звёздного неба", - сказал он."Мы, соответственно, с сегодняшнего дня прекращаем взаимодействие с этой организацией, в том числе в плане научных экспериментов в российском сегменте Международной космической станции. Мы эти эксперименты проведём сами, самостоятельно - у нас есть для этого все необходимые ресурсы. Европейские коллеги, которые пошли на такую политизацию наших отношений, останутся ни с чем", - добавил Рогозин.

https://ria.ru/20220303/vyplaty-1776161535.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий рогозин, спектр-рг, роскосмос