https://ria.ru/20220303/mks-1776235975.html
Россия прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на МКС
Россия прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на МКС - РИА Новости, 03.03.2022
Россия прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на МКС
Россия прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на Международной космической станции, заявил в четверг гендиректор госкорпорации "Роскосмос"... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:09
2022-03-03T13:09
2022-03-03T13:41
наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
дмитрий рогозин
спектр-рг
роскосмос
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на Международной космической станции, заявил в четверг гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."С учётом совершенно недопустимых действий германских наших коллег, прежде всего германского Центра авиации и космонавтики - производно отключил один из телескопов нашей космической обсерватории "Спектр-РГ", который находится на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли в точке Ла-Гранж L2…. Это абсолютно гражданская международная миссия для исследования звёздного неба", - сказал он."Мы, соответственно, с сегодняшнего дня прекращаем взаимодействие с этой организацией, в том числе в плане научных экспериментов в российском сегменте Международной космической станции. Мы эти эксперименты проведём сами, самостоятельно - у нас есть для этого все необходимые ресурсы. Европейские коллеги, которые пошли на такую политизацию наших отношений, останутся ни с чем", - добавил Рогозин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий рогозин, спектр-рг, роскосмос
13:09 03.03.2022 (обновлено: 13:41 03.03.2022)
Россия прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на МКС
Рогозин: "Роскосмос" прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на МКС