06:05 03.03.2022 (обновлено: 06:06 03.03.2022)
Минфин США выпустил руководство по недопущению уклонений ЦБ от санкций
Министерство финансов США выпустило руководство по недопущению уклонений ЦБ от санкций
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министерство финансов США выпустило руководство, целью которого является не допустить возможности потенциальных уклонений от американских санкций со стороны Центробанка России, следует из пресс-релиза ведомства.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало новое публичное руководство, направленное на то, чтобы перекрыть возможности для потенциального уклонения Центрального банка Российской Федерации от санкций... За последние два дня Россия предприняла шаги по использованию экспортеров в качестве своих агентов и оказанию им помощи в привлечении ресурсов для поддержания своей валюты и финансирования своих приоритетов. Сегодняшнее руководство четко указывает, что такие действия от имени Центрального банка России запрещены, что блокирует попытки доступа к финансовой системе США", — говорится в пресс-релизе.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.