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Минфин США выпустил руководство по недопущению уклонений ЦБ от санкций
Минфин США выпустил руководство по недопущению уклонений ЦБ от санкций - РИА Новости, 03.03.2022
Минфин США выпустил руководство по недопущению уклонений ЦБ от санкций
Министерство финансов США выпустило руководство, целью которого является не допустить возможности потенциальных уклонений от американских санкций со стороны... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T06:05
2022-03-03T06:06
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
сша
министерство финансов сша
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министерство финансов США выпустило руководство, целью которого является не допустить возможности потенциальных уклонений от американских санкций со стороны Центробанка России, следует из пресс-релиза ведомства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, сша, министерство финансов сша, санкции в отношении россии
06:05 03.03.2022 (обновлено: 06:06 03.03.2022)
 
Минфин США выпустил руководство по недопущению уклонений ЦБ от санкций

Министерство финансов США выпустило руководство по недопущению уклонений ЦБ от санкций

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министерство финансов США выпустило руководство, целью которого является не допустить возможности потенциальных уклонений от американских санкций со стороны Центробанка России, следует из пресс-релиза ведомства.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало новое публичное руководство, направленное на то, чтобы перекрыть возможности для потенциального уклонения Центрального банка Российской Федерации от санкций... За последние два дня Россия предприняла шаги по использованию экспортеров в качестве своих агентов и оказанию им помощи в привлечении ресурсов для поддержания своей валюты и финансирования своих приоритетов. Сегодняшнее руководство четко указывает, что такие действия от имени Центрального банка России запрещены, что блокирует попытки доступа к финансовой системе США", — говорится в пресс-релизе.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФСШАМинистерство финансов СШАСанкции в отношении России
 
 
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