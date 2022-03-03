https://ria.ru/20220303/minfin-1776165871.html

Минфин США выпустил руководство по недопущению уклонений ЦБ от санкций

Минфин США выпустил руководство по недопущению уклонений ЦБ от санкций - РИА Новости, 03.03.2022

Минфин США выпустил руководство по недопущению уклонений ЦБ от санкций

Министерство финансов США выпустило руководство, целью которого является не допустить возможности потенциальных уклонений от американских санкций со стороны... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T06:05

2022-03-03T06:05

2022-03-03T06:06

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

сша

министерство финансов сша

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министерство финансов США выпустило руководство, целью которого является не допустить возможности потенциальных уклонений от американских санкций со стороны Центробанка России, следует из пресс-релиза ведомства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/tsentrobank-1776085256.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

сша

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, сша, министерство финансов сша, санкции в отношении россии