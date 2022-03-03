05:36 03.03.2022 (обновлено: 06:39 03.03.2022)
Количество беженцев с Украины составило миллион человек, сообщили в ООН
Верховный комиссар ООН Филиппо Гранди: число беженцев с Украины составило миллион человек
© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкЖители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Количество беженцев с Украины составило один миллион за неделю, заявил в своем Twitter-аккаунте Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
"Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода одного миллиона беженцев с Украины в соседние страны", — написал Гранди.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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