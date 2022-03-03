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Количество беженцев с Украины составило миллион человек, сообщили в ООН

Количество беженцев с Украины составило миллион человек, сообщили в ООН - РИА Новости, 03.03.2022

Количество беженцев с Украины составило миллион человек, сообщили в ООН

Количество беженцев с Украины составило один миллион за неделю, заявил в своем Twitter-аккаунте Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T05:36

2022-03-03T05:36

2022-03-03T06:39

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Количество беженцев с Украины составило один миллион за неделю, заявил в своем Twitter-аккаунте Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, оон, филиппо гранди