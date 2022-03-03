https://ria.ru/20220303/mid-1776379216.html
В МИД рассказали, как США шантажируют и запугивают страны
В МИД рассказали, как США шантажируют и запугивают страны - РИА Новости, 03.03.2022
В МИД рассказали, как США шантажируют и запугивают страны
Вашингтон шантажирует и запугивает разные страны по поводу контактов с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T22:23
2022-03-03T22:23
2022-03-03T23:10
россия
вашингтон (город)
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Вашингтон шантажирует и запугивает разные страны по поводу контактов с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Мы видим перегруппировку (стран). Но в каких условиях? В условиях жесточайшего давления на каждую страну, которую просто запугивает и шантажирует в первую очередь, конечно, Вашингтон. Всеми возможными способами, какие только есть", — сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По ее словам, США ранее опробовали такую тактику по отношению к Германии и проекту "Северный поток — 2".Президент 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации УкраиныПо заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Накануне в ведомстве уточнили, что с начала операции потери российской армии составили 498 человек, а потери военнослужащих и националистов Украины — 2870 человек.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вашингтон (город), сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
22:23 03.03.2022 (обновлено: 23:10 03.03.2022)
В МИД рассказали, как США шантажируют и запугивают страны
Захарова рассказала о запугивании и шантаже США разных стран по теме контактов с Россией