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Захарова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт МИД
Захарова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт МИД - РИА Новости, 03.03.2022
Захарова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт МИД
Сайт российского МИДа подвергается беспрецедентным кибератакам, связано это, в том числе с попытками затруднить доступ общественности к свидетельствам нарушения РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:10
2022-03-03T17:27
россия
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кибербезопасность
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сайт российского МИДа подвергается беспрецедентным кибератакам, связано это, в том числе с попытками затруднить доступ общественности к свидетельствам нарушения украинскими властями прав человека, заявила в четверг официальный представитель ведомства Мария Захарова.Она рассказала, что на протяжении восьми лет Россия собирала доказательства преступлений киевского режима, в том числе многочисленные свидетельства бесчеловечных расправ над жителями Донбасса. Эти материалы опубликованы, в том числе на сайте российского МИД."Материалов очень много из разных источников. Ряд документов размещен в открытом доступе, в том числе на сайте министерства, который, к сожалению, подвергается таким атакам, что вы даже себе не представляете - ровно для того, чтобы не дать возможность опубликовать все эти материалы", - сказала Захарова на брифинге.Она подчеркнула, что российская сторона несмотря на все это продолжит обращать внимание на эти материалы "вновь и вновь".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/kiberataka-1776313670.html
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россия, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кибербезопасность
17:10 03.03.2022 (обновлено: 17:27 03.03.2022)
 
Захарова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт МИД

Представитель МИД Захарова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт министерства

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сайт российского МИДа подвергается беспрецедентным кибератакам, связано это, в том числе с попытками затруднить доступ общественности к свидетельствам нарушения украинскими властями прав человека, заявила в четверг официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Она рассказала, что на протяжении восьми лет Россия собирала доказательства преступлений киевского режима, в том числе многочисленные свидетельства бесчеловечных расправ над жителями Донбасса. Эти материалы опубликованы, в том числе на сайте российского МИД.
В аэропорту города Сочи - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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Сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы подверглись кибератаке
"Материалов очень много из разных источников. Ряд документов размещен в открытом доступе, в том числе на сайте министерства, который, к сожалению, подвергается таким атакам, что вы даже себе не представляете - ровно для того, чтобы не дать возможность опубликовать все эти материалы", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что российская сторона несмотря на все это продолжит обращать внимание на эти материалы "вновь и вновь".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РоссияВ миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Кибербезопасность
 
 
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