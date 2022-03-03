https://ria.ru/20220303/mid-1776311642.html

Захарова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт МИД

Захарова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт МИД - РИА Новости, 03.03.2022

Захарова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт МИД

Сайт российского МИДа подвергается беспрецедентным кибератакам, связано это, в том числе с попытками затруднить доступ общественности к свидетельствам нарушения РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:10

2022-03-03T17:10

2022-03-03T17:27

россия

в мире

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

кибербезопасность

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сайт российского МИДа подвергается беспрецедентным кибератакам, связано это, в том числе с попытками затруднить доступ общественности к свидетельствам нарушения украинскими властями прав человека, заявила в четверг официальный представитель ведомства Мария Захарова.Она рассказала, что на протяжении восьми лет Россия собирала доказательства преступлений киевского режима, в том числе многочисленные свидетельства бесчеловечных расправ над жителями Донбасса. Эти материалы опубликованы, в том числе на сайте российского МИД."Материалов очень много из разных источников. Ряд документов размещен в открытом доступе, в том числе на сайте министерства, который, к сожалению, подвергается таким атакам, что вы даже себе не представляете - ровно для того, чтобы не дать возможность опубликовать все эти материалы", - сказала Захарова на брифинге.Она подчеркнула, что российская сторона несмотря на все это продолжит обращать внимание на эти материалы "вновь и вновь".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/kiberataka-1776313670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кибербезопасность