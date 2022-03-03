09:58 03.03.2022 (обновлено: 10:24 03.03.2022)
МИД назвал позицию США по работе российских дипмиссий лицемерной
МИД назвал позицию США по работе российских дипмиссий и высылке дипломатов лицемерной
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США заняли лицемерную позицию по поводу работы дипмиссий России и высылки дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"То, что начали делать как раз демократы при Обаме, высылая наших дипломатов, запугивая и отбирая собственность - это и был разрыв этих контактов, поэтому говорить о том, что Россия вынашивала коварные планы - это не лицемерие, это вранье, это пропаганда сегодняшнего дня", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик затем заявил, что США высылают также российского сотрудника секретариата организации. МИД РФ пообещал ответ на высылку и призвал Вашингтон проявить благоразумие и не идти на дальнейшую эскалацию.