Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220303/mid-1776183989.html
МИД назвал позицию США по работе российских дипмиссий лицемерной
МИД назвал позицию США по работе российских дипмиссий лицемерной - РИА Новости, 03.03.2022
МИД назвал позицию США по работе российских дипмиссий лицемерной
США заняли лицемерную позицию по поводу работы дипмиссий России и высылки дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:58
2022-03-03T10:24
в мире
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096240_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_4c41f70ea0fc23e1f51bbc5b0e64e22b.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США заняли лицемерную позицию по поводу работы дипмиссий России и высылки дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."То, что начали делать как раз демократы при Обаме, высылая наших дипломатов, запугивая и отбирая собственность - это и был разрыв этих контактов, поэтому говорить о том, что Россия вынашивала коварные планы - это не лицемерие, это вранье, это пропаганда сегодняшнего дня", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик затем заявил, что США высылают также российского сотрудника секретариата организации. МИД РФ пообещал ответ на высылку и призвал Вашингтон проявить благоразумие и не идти на дальнейшую эскалацию.
https://ria.ru/20220303/smi-1776167159.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096240_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c9f4d8c63ead679b81b0613ccdeb535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:58 03.03.2022 (обновлено: 10:24 03.03.2022)
 
МИД назвал позицию США по работе российских дипмиссий лицемерной

МИД назвал позицию США по работе российских дипмиссий и высылке дипломатов лицемерной

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США заняли лицемерную позицию по поводу работы дипмиссий России и высылки дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"То, что начали делать как раз демократы при Обаме, высылая наших дипломатов, запугивая и отбирая собственность - это и был разрыв этих контактов, поэтому говорить о том, что Россия вынашивала коварные планы - это не лицемерие, это вранье, это пропаганда сегодняшнего дня", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 06:43
США обвинили Кремль в "наступлении" на свободу СМИ в России
В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик затем заявил, что США высылают также российского сотрудника секретариата организации. МИД РФ пообещал ответ на высылку и призвал Вашингтон проявить благоразумие и не идти на дальнейшую эскалацию.
 
В миреРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала