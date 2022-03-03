https://ria.ru/20220303/mid-1776183989.html

МИД назвал позицию США по работе российских дипмиссий лицемерной

МИД назвал позицию США по работе российских дипмиссий лицемерной - РИА Новости, 03.03.2022

МИД назвал позицию США по работе российских дипмиссий лицемерной

США заняли лицемерную позицию по поводу работы дипмиссий России и высылки дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:58

2022-03-03T09:58

2022-03-03T10:24

в мире

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США заняли лицемерную позицию по поводу работы дипмиссий России и высылки дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."То, что начали делать как раз демократы при Обаме, высылая наших дипломатов, запугивая и отбирая собственность - это и был разрыв этих контактов, поэтому говорить о том, что Россия вынашивала коварные планы - это не лицемерие, это вранье, это пропаганда сегодняшнего дня", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик затем заявил, что США высылают также российского сотрудника секретариата организации. МИД РФ пообещал ответ на высылку и призвал Вашингтон проявить благоразумие и не идти на дальнейшую эскалацию.

https://ria.ru/20220303/smi-1776167159.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)