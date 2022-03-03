https://ria.ru/20220303/mid-1776182272.html

МИД назвал реакцию мирового сообщества на действия России истерикой

МИД назвал реакцию мирового сообщества на действия России истерикой - РИА Новости, 03.03.2022

МИД назвал реакцию мирового сообщества на действия России истерикой

Реакция мирового сообщества на действия России, в том числе по линии ГА ООН, - истерика, звучащие заявления абсурдны, заявила в эфире Youtube-канала... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:50

2022-03-03T09:50

2022-03-03T10:02

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096240_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_4c41f70ea0fc23e1f51bbc5b0e64e22b.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Реакция мирового сообщества на действия России, в том числе по линии ГА ООН, - истерика, звучащие заявления абсурдны, заявила в эфире Youtube-канала "Соловьев-Live" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это истерика, это запугивание, это все вместе... они будут делать все больше каких-то абсурдных заявлений", - прокомментировала она реакцию мирового сообщества на действия России, в том числе по линии ГА ООН.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/sanktsii-1776166055.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)