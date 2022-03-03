https://ria.ru/20220303/mid-1776182272.html
МИД назвал реакцию мирового сообщества на действия России истерикой
МИД назвал реакцию мирового сообщества на действия России истерикой - РИА Новости, 03.03.2022
МИД назвал реакцию мирового сообщества на действия России истерикой
Реакция мирового сообщества на действия России, в том числе по линии ГА ООН, - истерика, звучащие заявления абсурдны, заявила в эфире Youtube-канала... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:50
2022-03-03T09:50
2022-03-03T10:02
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Реакция мирового сообщества на действия России, в том числе по линии ГА ООН, - истерика, звучащие заявления абсурдны, заявила в эфире Youtube-канала "Соловьев-Live" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это истерика, это запугивание, это все вместе... они будут делать все больше каких-то абсурдных заявлений", - прокомментировала она реакцию мирового сообщества на действия России, в том числе по линии ГА ООН.
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/sanktsii-1776166055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:50 03.03.2022 (обновлено: 10:02 03.03.2022)
МИД назвал реакцию мирового сообщества на действия России истерикой
Представитель МИД Захарова назвала реакцию других стран на действия России истерикой