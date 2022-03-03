https://ria.ru/20220303/mery-1776336003.html

Правительство работает над новыми мерами по адаптации экономики к санкциям

Правительство работает над новыми мерами по адаптации экономики к санкциям - РИА Новости, 03.03.2022

Правительство работает над новыми мерами по адаптации экономики к санкциям

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов надеется, что первый пакет мер по реагированию на меняющиеся условия в экономике страны будет одобрен Госдумой на этой... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:40

2022-03-03T18:40

2022-03-03T18:40

экономика

россия

госдума рф

правительство рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов надеется, что первый пакет мер по реагированию на меняющиеся условия в экономике страны будет одобрен Госдумой на этой неделе. По его словам, кабмин уже работает над очередным набором мер.В среду на заседании правительства РФ был одобрен, а вечером внесен в Госдуму законопроект, предусматривающий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса. В частности, документ допускает введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году. Кроме того, законопроект содержит ряд уточнений в сфере госзакупок, в том числе лекарств и медизделий, лицензирования деятельности и другое. Ожидается, что Госдума в пятницу рассмотрит проект в первом чтении."Первый блок поправок уже ушел в Госдуму, мы надеемся, что завтра, буквально на этой неделе, этот блок поправок будет принят. Практически с колес сейчас принимаются необходимые нормативно-правовые акты на уровне правительства и ведомств, поэтому здесь все идет с достаточно высоким темпом", - сказал Белоусов в комментарии, который распространила пресс-служба правительства РФ.По его словам, "это не последняя волна нормативных изменений". "Мы на следующей неделе запустим вторую волну изменений, которая тоже сейчас находится в проработке, которая чуть дальше по горизонту", - пояснил первый вице-премьер.Белоусов подчеркнул, что решения, которые принимает кабмин сегодня, направлены не только на адаптацию российской экономики к санкционным ограничениям, но на использование тех возможностей, которые открываются, прежде всего, в связи с импортозамещением. "Мы здесь видим дополнительный потенциал для развития, важно его вовремя и правильно задействовать", - заключил он.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, госдума рф, правительство рф, санкции в отношении россии