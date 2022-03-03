https://ria.ru/20220303/maski-1776284412.html

Во Франции с 14 марта отменят масочный режим

Во Франции с 14 марта отменят масочный режим - РИА Новости, 03.03.2022

Во Франции с 14 марта отменят масочный режим

Глава правительства Франции Жан Кастекс заявил об отмене вакцинных пропусков с 14 марта, сообщает телеканал TF 1. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:39

2022-03-03T15:39

2022-03-03T16:08

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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Глава правительства Франции Жан Кастекс заявил об отмене вакцинных пропусков с 14 марта, сообщает телеканал TF 1.Глава правительства также подтвердил, что с 14 марта будет отменено ношение защитных медицинских масок во всех публичных местах, кроме общественного транспорта.Вакцинные пропуска, предполагающие прохождение полного цикла вакцинации от COVID-19, были введены с 24 января. Они требуются при посещении баров, кафе, ресторанов, культурных учреждений, в поездках дальнего следования.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/kod-1776212435.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм