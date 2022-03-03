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Во Франции с 14 марта отменят масочный режим
Во Франции с 14 марта отменят масочный режим - РИА Новости, 03.03.2022
Во Франции с 14 марта отменят масочный режим
Глава правительства Франции Жан Кастекс заявил об отмене вакцинных пропусков с 14 марта, сообщает телеканал TF 1. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:39
2022-03-03T16:08
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новости - туризм
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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Глава правительства Франции Жан Кастекс заявил об отмене вакцинных пропусков с 14 марта, сообщает телеканал TF 1.Глава правительства также подтвердил, что с 14 марта будет отменено ношение защитных медицинских масок во всех публичных местах, кроме общественного транспорта.Вакцинные пропуска, предполагающие прохождение полного цикла вакцинации от COVID-19, были введены с 24 января. Они требуются при посещении баров, кафе, ресторанов, культурных учреждений, в поездках дальнего следования.
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в мире, франция, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
15:39 03.03.2022 (обновлено: 16:08 03.03.2022)
 
Во Франции с 14 марта отменят масочный режим

Во Франции с 14 марта отменят вакцинные пропуска и масочный режим

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЖенщина на автобусной остановке в Париже
Женщина на автобусной остановке в Париже - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Женщина на автобусной остановке в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Глава правительства Франции Жан Кастекс заявил об отмене вакцинных пропусков с 14 марта, сообщает телеканал TF 1.
Глава правительства также подтвердил, что с 14 марта будет отменено ношение защитных медицинских масок во всех публичных местах, кроме общественного транспорта.
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Вакцинные пропуска, предполагающие прохождение полного цикла вакцинации от COVID-19, были введены с 24 января. Они требуются при посещении баров, кафе, ресторанов, культурных учреждений, в поездках дальнего следования.
 
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