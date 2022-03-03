https://ria.ru/20220303/maski-1776284412.html
Во Франции с 14 марта отменят масочный режим
Во Франции с 14 марта отменят масочный режим - РИА Новости, 03.03.2022
Во Франции с 14 марта отменят масочный режим
Глава правительства Франции Жан Кастекс заявил об отмене вакцинных пропусков с 14 марта, сообщает телеканал TF 1. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:39
2022-03-03T15:39
2022-03-03T16:08
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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Глава правительства Франции Жан Кастекс заявил об отмене вакцинных пропусков с 14 марта, сообщает телеканал TF 1.Глава правительства также подтвердил, что с 14 марта будет отменено ношение защитных медицинских масок во всех публичных местах, кроме общественного транспорта.Вакцинные пропуска, предполагающие прохождение полного цикла вакцинации от COVID-19, были введены с 24 января. Они требуются при посещении баров, кафе, ресторанов, культурных учреждений, в поездках дальнего следования.
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/kod-1776212435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
15:39 03.03.2022 (обновлено: 16:08 03.03.2022)
Во Франции с 14 марта отменят масочный режим
Во Франции с 14 марта отменят вакцинные пропуска и масочный режим