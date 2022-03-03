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Рогозин обвинил Маска в "переходе на сторону врага" из-за помощи Украине
Рогозин обвинил Маска в "переходе на сторону врага" из-за помощи Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Рогозин обвинил Маска в "переходе на сторону врага" из-за помощи Украине
Американский бизнесмен Илон Маск перешёл на сторону врага, поставив Украине аппаратуру для обеспечения доступа к широкополосному интернету, заявил гендиректор... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T23:52
2022-03-03T23:52
в мире
илон маск
россия
дмитрий рогозин
украина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск перешёл на сторону врага, поставив Украине аппаратуру для обеспечения доступа к широкополосному интернету, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин."Сейчас (Пентагоном и военными ведомствами – ред.) используется другая группировка – группировка Илона Маска, который перешел на сторону врага и предоставил абонентское оборудование украинским военным", - сказал Рогозин.Ранее вице-премьер, министр цифровой информации Украины Михаил Федоров попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. Американский миллиардер после этого сообщил, что служба спутниковой связи Starlink теперь работает на Украине.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, илон маск, россия, дмитрий рогозин, украина
23:52 03.03.2022
 
Рогозин обвинил Маска в "переходе на сторону врага" из-за помощи Украине

Рогозин обвинил Маска в "переходе на сторону врага" из-за поставок аппаратуры Украине

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск перешёл на сторону врага, поставив Украине аппаратуру для обеспечения доступа к широкополосному интернету, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Сейчас (Пентагоном и военными ведомствами – ред.) используется другая группировка – группировка Илона Маска, который перешел на сторону врага и предоставил абонентское оборудование украинским военным", - сказал Рогозин.
Ранее вице-премьер, министр цифровой информации Украины Михаил Федоров попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. Американский миллиардер после этого сообщил, что служба спутниковой связи Starlink теперь работает на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Стенд КБ Южное - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 21:29
На "Южмаше" делали угрожавшие России баллистические ракеты, заявил Рогозин
 
В миреИлон МаскРоссияДмитрий РогозинУкраина
 
 
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