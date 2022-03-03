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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/mariupol-1776255602.html
В Мариуполе националисты задержали людей по пути к гуманитарному коридору
В Мариуполе националисты задержали людей по пути к гуманитарному коридору - РИА Новости, 03.03.2022
В Мариуполе националисты задержали людей по пути к гуманитарному коридору
Националисты в Мариуполе задержали 60 мирных людей по пути к гуманитарному коридору и заминировали школу, где они теперь находятся, заявил в четверг начальник... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:09
2022-03-03T14:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Националисты в Мариуполе задержали 60 мирных людей по пути к гуманитарному коридору и заминировали школу, где они теперь находятся, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.По его словам, в Мариуполе задержаны 60 граждан, следовавших к гуманитарному коридору, и "насильственно перевезены" в 34-ю местную школу, которая также заминирована."Приазовский государственный университет также в городе Мариуполе заминирован. Подступы к нему заминированы управляемыми взрывными устройствами", - сказал он."Теперь эти террористы используют мирных жителей как живой щит, шантажируя наступающие формирования Донецкой народной республики готовностью взорвать школу с заложниками", - сказал Мизинцев.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/mariupol-1776252407.html
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
14:09 03.03.2022 (обновлено: 14:30 03.03.2022)
 
В Мариуполе националисты задержали людей по пути к гуманитарному коридору

В Мариуполе националисты задержали 60 мирных граждан по пути к гуманитарному коридору

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПротивотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь
Противотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Противотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Националисты в Мариуполе задержали 60 мирных людей по пути к гуманитарному коридору и заминировали школу, где они теперь находятся, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
По его словам, в Мариуполе задержаны 60 граждан, следовавших к гуманитарному коридору, и "насильственно перевезены" в 34-ю местную школу, которая также заминирована.
Местные жители в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны заявило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе
"Приазовский государственный университет также в городе Мариуполе заминирован. Подступы к нему заминированы управляемыми взрывными устройствами", - сказал он.
"Теперь эти террористы используют мирных жителей как живой щит, шантажируя наступающие формирования Донецкой народной республики готовностью взорвать школу с заложниками", - сказал Мизинцев.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Мотострелковый взвод народной милиции ДНР на марше под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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