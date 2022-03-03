https://ria.ru/20220303/mariupol-1776255602.html
В Мариуполе националисты задержали людей по пути к гуманитарному коридору
В Мариуполе националисты задержали людей по пути к гуманитарному коридору - РИА Новости, 03.03.2022
В Мариуполе националисты задержали людей по пути к гуманитарному коридору
Националисты в Мариуполе задержали 60 мирных людей по пути к гуманитарному коридору и заминировали школу, где они теперь находятся, заявил в четверг начальник... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:09
2022-03-03T14:09
2022-03-03T14:30
обострение ситуации в днр и лнр
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мариуполь
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Националисты в Мариуполе задержали 60 мирных людей по пути к гуманитарному коридору и заминировали школу, где они теперь находятся, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.По его словам, в Мариуполе задержаны 60 граждан, следовавших к гуманитарному коридору, и "насильственно перевезены" в 34-ю местную школу, которая также заминирована."Приазовский государственный университет также в городе Мариуполе заминирован. Подступы к нему заминированы управляемыми взрывными устройствами", - сказал он."Теперь эти террористы используют мирных жителей как живой щит, шантажируя наступающие формирования Донецкой народной республики готовностью взорвать школу с заложниками", - сказал Мизинцев.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/mariupol-1776252407.html
https://ria.ru/20220303/mariupol-1776199631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
14:09 03.03.2022 (обновлено: 14:30 03.03.2022)
В Мариуполе националисты задержали людей по пути к гуманитарному коридору
В Мариуполе националисты задержали 60 мирных граждан по пути к гуманитарному коридору