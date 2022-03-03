https://ria.ru/20220303/mariupol-1776255602.html

В Мариуполе националисты задержали людей по пути к гуманитарному коридору

В Мариуполе националисты задержали людей по пути к гуманитарному коридору - РИА Новости, 03.03.2022

В Мариуполе националисты задержали людей по пути к гуманитарному коридору

Националисты в Мариуполе задержали 60 мирных людей по пути к гуманитарному коридору и заминировали школу, где они теперь находятся, заявил в четверг начальник... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:09

2022-03-03T14:09

2022-03-03T14:30

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Националисты в Мариуполе задержали 60 мирных людей по пути к гуманитарному коридору и заминировали школу, где они теперь находятся, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.По его словам, в Мариуполе задержаны 60 граждан, следовавших к гуманитарному коридору, и "насильственно перевезены" в 34-ю местную школу, которая также заминирована."Приазовский государственный университет также в городе Мариуполе заминирован. Подступы к нему заминированы управляемыми взрывными устройствами", - сказал он."Теперь эти террористы используют мирных жителей как живой щит, шантажируя наступающие формирования Донецкой народной республики готовностью взорвать школу с заложниками", - сказал Мизинцев.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/mariupol-1776252407.html

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Дарья Буймова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр