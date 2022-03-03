09:15 03.03.2022 (обновлено: 09:44 03.03.2022)
В ДНР сравнили Мариуполь с концлагерем
Представитель ДНР Басурин: украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПодбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем
Подбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. В Мариуполе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается, украинская сторона пытается превратить город в концлагерь, заявил в четверг представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"В Мариуполе большая проблема с продовольствием, большая проблема с водой и электричеством, люди - заложники. Они как в концлагере находятся, наверное, другого слова сейчас не подберешь. А эти горе-военные являются надсмотрщиками по периметру и внутри города. Мариуполь стал концлагерем", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, боевики украинского националистического батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) и запрещённой в России организации "Правый сектор"* не выпускают мирное население из города по гуманитарным коридорам, добавил Басурин.
"Азов и правосеки людей не пускают (по гуманитарным коридорам) ... никому не удается выйти", - сказал он.
* Экстремистская организация, запрещена в России.