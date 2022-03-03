https://ria.ru/20220303/mariupol-1776176984.html

В ДНР сравнили Мариуполь с концлагерем

В ДНР сравнили Мариуполь с концлагерем - РИА Новости, 03.03.2022

В ДНР сравнили Мариуполь с концлагерем

В Мариуполе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается, украинская сторона пытается превратить город в концлагерь, заявил в четверг... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:15

2022-03-03T09:15

2022-03-03T09:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

правый сектор

эдуард басурин

украина

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. В Мариуполе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается, украинская сторона пытается превратить город в концлагерь, заявил в четверг представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."В Мариуполе большая проблема с продовольствием, большая проблема с водой и электричеством, люди - заложники. Они как в концлагере находятся, наверное, другого слова сейчас не подберешь. А эти горе-военные являются надсмотрщиками по периметру и внутри города. Мариуполь стал концлагерем", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Кроме того, боевики украинского националистического батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) и запрещённой в России организации "Правый сектор"* не выпускают мирное население из города по гуманитарным коридорам, добавил Басурин."Азов и правосеки людей не пускают (по гуманитарным коридорам) ... никому не удается выйти", - сказал он.* Экстремистская организация, запрещена в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мариуполь, правый сектор, эдуард басурин, украина