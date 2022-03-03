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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/mariupol-1776176984.html
В ДНР сравнили Мариуполь с концлагерем
В ДНР сравнили Мариуполь с концлагерем - РИА Новости, 03.03.2022
В ДНР сравнили Мариуполь с концлагерем
В Мариуполе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается, украинская сторона пытается превратить город в концлагерь, заявил в четверг... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:15
2022-03-03T09:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
правый сектор
эдуард басурин
украина
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. В Мариуполе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается, украинская сторона пытается превратить город в концлагерь, заявил в четверг представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."В Мариуполе большая проблема с продовольствием, большая проблема с водой и электричеством, люди - заложники. Они как в концлагере находятся, наверное, другого слова сейчас не подберешь. А эти горе-военные являются надсмотрщиками по периметру и внутри города. Мариуполь стал концлагерем", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Кроме того, боевики украинского националистического батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) и запрещённой в России организации "Правый сектор"* не выпускают мирное население из города по гуманитарным коридорам, добавил Басурин."Азов и правосеки людей не пускают (по гуманитарным коридорам) ... никому не удается выйти", - сказал он.* Экстремистская организация, запрещена в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, мариуполь, правый сектор, эдуард басурин, украина
09:15 03.03.2022 (обновлено: 09:44 03.03.2022)
 
В ДНР сравнили Мариуполь с концлагерем

Представитель ДНР Басурин: украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПодбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем
Подбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Подбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. В Мариуполе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается, украинская сторона пытается превратить город в концлагерь, заявил в четверг представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Мариуполе большая проблема с продовольствием, большая проблема с водой и электричеством, люди - заложники. Они как в концлагере находятся, наверное, другого слова сейчас не подберешь. А эти горе-военные являются надсмотрщиками по периметру и внутри города. Мариуполь стал концлагерем", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, боевики украинского националистического батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) и запрещённой в России организации "Правый сектор"* не выпускают мирное население из города по гуманитарным коридорам, добавил Басурин.
"Азов и правосеки людей не пускают (по гуманитарным коридорам) ... никому не удается выйти", - сказал он.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольПравый секторЭдуард БасуринУкраина
 
 
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