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Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Макрон провел телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 03.03.2022
Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел новый телефонный разговор с Владимиром Путиным, он длился полтора часа, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:32
2022-03-03T15:25
в мире
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел новый телефонный разговор с Владимиром Путиным, он длился полтора часа, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.По данным Франс Пресс, после разговора с российским лидером Макрон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.Предыдущие переговоры Макрона и Путина состоялись в понедельник.Президент России 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На фоне операции в Белоруссии идут переговоры об условиях мирного урегулирования конфликта.Первый раунд прошел в Гомельской области. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/razgovor-1776248961.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
14:32 03.03.2022 (обновлено: 15:25 03.03.2022)
 
Макрон провел телефонный разговор с Путиным

Президент Франции Макрон общался с Владимиром Путиным полтора часа

© REUTERS / Thibault Camus/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Thibault Camus/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел новый телефонный разговор с Владимиром Путиным, он длился полтора часа, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
По данным Франс Пресс, после разговора с российским лидером Макрон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Предыдущие переговоры Макрона и Путина состоялись в понедельник.
Президент России 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:51В мире
Лавров сообщил о телефонном разговоре Путина с Макроном
На фоне операции в Белоруссии идут переговоры об условиях мирного урегулирования конфликта.
Первый раунд прошел в Гомельской области. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 23:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Захарова ответила на слова Макрона об отсутствии нацизма на Украине
 
В миреЭммануэль МакронВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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