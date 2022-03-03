https://ria.ru/20220303/makron-1776264677.html

Макрон провел телефонный разговор с Путиным

Макрон провел телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 03.03.2022

Макрон провел телефонный разговор с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел новый телефонный разговор с Владимиром Путиным, он длился полтора часа, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:32

2022-03-03T14:32

2022-03-03T15:25

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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел новый телефонный разговор с Владимиром Путиным, он длился полтора часа, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.По данным Франс Пресс, после разговора с российским лидером Макрон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.Предыдущие переговоры Макрона и Путина состоялись в понедельник.Президент России 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На фоне операции в Белоруссии идут переговоры об условиях мирного урегулирования конфликта.Первый раунд прошел в Гомельской области. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/razgovor-1776248961.html

https://ria.ru/20220302/zakharova-1776149182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эммануэль макрон, владимир путин, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф