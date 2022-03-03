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В МАГАТЭ приняли резолюцию по ядерной безопасности на Украине
В МАГАТЭ приняли резолюцию по ядерной безопасности на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
В МАГАТЭ приняли резолюцию по ядерной безопасности на Украине
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по ядерной безопасности на Украине, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:14
2022-03-03T13:14
в мире
украина
магатэ
ядерное оружие
россия
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ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по ядерной безопасности на Украине, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов одобрил резолюцию о ядерной безопасности в Украине. Наши комментарии последуют", - написал Ульянов в своём канале в Telegram.
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в мире, украина, магатэ, ядерное оружие, россия
13:14 03.03.2022
 
В МАГАТЭ приняли резолюцию по ядерной безопасности на Украине

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по ядерной безопасности на Украине

© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии
Читать ria.ru в
ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по ядерной безопасности на Украине, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов одобрил резолюцию о ядерной безопасности в Украине. Наши комментарии последуют", - написал Ульянов в своём канале в Telegram.
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