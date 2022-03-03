https://ria.ru/20220303/magate-1776237735.html

В МАГАТЭ приняли резолюцию по ядерной безопасности на Украине

В МАГАТЭ приняли резолюцию по ядерной безопасности на Украине - РИА Новости, 03.03.2022

В МАГАТЭ приняли резолюцию по ядерной безопасности на Украине

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по ядерной безопасности на Украине, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:14

2022-03-03T13:14

2022-03-03T13:14

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магатэ

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ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по ядерной безопасности на Украине, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов одобрил резолюцию о ядерной безопасности в Украине. Наши комментарии последуют", - написал Ульянов в своём канале в Telegram.

https://ria.ru/20220303/nebo-1776223132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, магатэ, ядерное оружие, россия