https://ria.ru/20220303/magate-1776237735.html
В МАГАТЭ приняли резолюцию по ядерной безопасности на Украине
В МАГАТЭ приняли резолюцию по ядерной безопасности на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
В МАГАТЭ приняли резолюцию по ядерной безопасности на Украине
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по ядерной безопасности на Украине, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:14
2022-03-03T13:14
2022-03-03T13:14
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магатэ
ядерное оружие
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ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по ядерной безопасности на Украине, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов одобрил резолюцию о ядерной безопасности в Украине. Наши комментарии последуют", - написал Ульянов в своём канале в Telegram.
https://ria.ru/20220303/nebo-1776223132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, магатэ, ядерное оружие, россия
В МАГАТЭ приняли резолюцию по ядерной безопасности на Украине
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по ядерной безопасности на Украине