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https://ria.ru/20220303/maduro-1776159790.html
Мадуро: Венесуэла продолжит торговлю с Россией, несмотря на санкции Запада
Мадуро: Венесуэла продолжит торговлю с Россией, несмотря на санкции Запада - РИА Новости, 03.03.2022
Мадуро: Венесуэла продолжит торговлю с Россией, несмотря на санкции Запада
Венесуэла будет поддерживать торговые отношения с Россией, несмотря на новые санкции Запада, сказал президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T02:02
2022-03-03T02:03
в мире
владимир путин
сша
россия
признание днр и лнр в россии
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луганская народная республика
днр
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар – РИА Новости. Венесуэла будет поддерживать торговые отношения с Россией, несмотря на новые санкции Запада, сказал президент страны Николас Мадуро.Заявление Мадуро транслировалось в его соцсетях.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/maduro-1776155989.html
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сша
россия
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, сша, россия, признание днр и лнр в россии, евросоюз, луганская народная республика, днр, николас мадуро, венесуэла, санкции в отношении россии
02:02 03.03.2022 (обновлено: 02:03 03.03.2022)
 
Мадуро: Венесуэла продолжит торговлю с Россией, несмотря на санкции Запада

Мадуро: Венесуэла продолжит торговые отношения с Россией, несмотря на новые санкции Запада

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар – РИА Новости. Венесуэла будет поддерживать торговые отношения с Россией, несмотря на новые санкции Запада, сказал президент страны Николас Мадуро.

"Запад начал истерику и сумасшествие в отношении России. Мы будем поддерживать наши торговые отношения с Россией и готовы продать ей то, что необходимо и что мы можем. У России суперпромышленность, мощный сельскохозяйственный сектор, сильный военный сектор. Мы скромно будем продолжать нашу торговлю на всех уровнях", — сказал он.

Заявление Мадуро транслировалось в его соцсетях.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 01:05
Мадуро назвал "сумасшествием" санкции США и ЕС против России
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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В США внесли законопроект о санкциях против "Газпрома", "Роснефти" и RT
 
В миреВладимир ПутинСШАРоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЕвросоюзЛуганская Народная РеспубликаДНРНиколас МадуроВенесуэлаСанкции в отношении России
 
 
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