https://ria.ru/20220303/maduro-1776159790.html

Мадуро: Венесуэла продолжит торговлю с Россией, несмотря на санкции Запада

Мадуро: Венесуэла продолжит торговлю с Россией, несмотря на санкции Запада - РИА Новости, 03.03.2022

Мадуро: Венесуэла продолжит торговлю с Россией, несмотря на санкции Запада

Венесуэла будет поддерживать торговые отношения с Россией, несмотря на новые санкции Запада, сказал президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T02:02

2022-03-03T02:02

2022-03-03T02:03

в мире

владимир путин

сша

россия

признание днр и лнр в россии

евросоюз

луганская народная республика

днр

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар – РИА Новости. Венесуэла будет поддерживать торговые отношения с Россией, несмотря на новые санкции Запада, сказал президент страны Николас Мадуро.Заявление Мадуро транслировалось в его соцсетях.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/maduro-1776155989.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776154832.html

сша

россия

луганская народная республика

венесуэла

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, владимир путин, сша, россия, признание днр и лнр в россии, евросоюз, луганская народная республика, днр, николас мадуро, венесуэла, санкции в отношении россии