https://ria.ru/20220303/maduro-1776155989.html

Мадуро назвал "сумасшествием" санкции США и ЕС против России

Мадуро назвал "сумасшествием" санкции США и ЕС против России - РИА Новости, 03.03.2022

Мадуро назвал "сумасшествием" санкции США и ЕС против России

Действия Запада в отношении России — это преступление против русского народа и экономическая война, которая проводится неизбирательно благодаря преимуществам... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T01:05

2022-03-03T01:05

2022-03-03T01:32

николас мадуро

сша

венесуэла

россия

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МЕХИКО, 3 мар — РИА Новости. Действия Запада в отношении России — это преступление против русского народа и экономическая война, которая проводится неизбирательно благодаря преимуществам доллара в финансовой системе, её нужно менять, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.По словам президента Венесуэлы, главная война в мире — экономическая, финансовая и торговая. В сложившейся финансовой системе преимущества доллара как валюты находят незаконное неизбирательное применение со стороны США и Европы и используются во вред странам мира, чтобы шантажировать их, добавил Мадуро.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/maduro-1775908165.html

https://ria.ru/20220302/vuchich-1776143330.html

сша

венесуэла

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

николас мадуро, сша, венесуэла, россия, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф