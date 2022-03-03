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Мадуро назвал "сумасшествием" санкции США и ЕС против России
Мадуро назвал "сумасшествием" санкции США и ЕС против России - РИА Новости, 03.03.2022
Мадуро назвал "сумасшествием" санкции США и ЕС против России
Действия Запада в отношении России — это преступление против русского народа и экономическая война, которая проводится неизбирательно благодаря преимуществам... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T01:05
2022-03-03T01:32
николас мадуро
сша
венесуэла
россия
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МЕХИКО, 3 мар — РИА Новости. Действия Запада в отношении России — это преступление против русского народа и экономическая война, которая проводится неизбирательно благодаря преимуществам доллара в финансовой системе, её нужно менять, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.По словам президента Венесуэлы, главная война в мире — экономическая, финансовая и торговая. В сложившейся финансовой системе преимущества доллара как валюты находят незаконное неизбирательное применение со стороны США и Европы и используются во вред странам мира, чтобы шантажировать их, добавил Мадуро.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/maduro-1775908165.html
https://ria.ru/20220302/vuchich-1776143330.html
сша
венесуэла
россия
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николас мадуро, сша, венесуэла, россия, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
01:05 03.03.2022 (обновлено: 01:32 03.03.2022)
 
Мадуро назвал "сумасшествием" санкции США и ЕС против России

Мадуро: США и ЕС введением санкций совершают преступление против народа и экономики России

© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Магда Хибелли
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 мар — РИА Новости. Действия Запада в отношении России — это преступление против русского народа и экономическая война, которая проводится неизбирательно благодаря преимуществам доллара в финансовой системе, её нужно менять, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.

"Посмотрите, что они делают с Россией — это преступление против русского народа, экономическая война. Их исключили из системы SWIFT, им закрыли воздушное пространство, прервали все торговые связи, закрыли и запретили использовать доллар. Это сумасшествие, что они делают с Россией", — сказал политик в ходе выступления по вопросам экономики и производства в эфире государственного телевидения.

По словам президента Венесуэлы, главная война в мире — экономическая, финансовая и торговая. В сложившейся финансовой системе преимущества доллара как валюты находят незаконное неизбирательное применение со стороны США и Европы и используются во вред странам мира, чтобы шантажировать их, добавил Мадуро.
"Россия — мощная страна, одна из великих держав 21 века. Мы знаем, что основная форма войны североамериканского капитализма — это экономическая война. Использование доллара в финансовых и торговых системах и в экономических войнах нужно прекратить", — подчеркнул президент Венесуэлы.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 18:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мадуро поддержал российскую спецоперацию в разговоре с Путиным
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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Николас МадуроСШАВенесуэлаРоссияВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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