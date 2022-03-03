01:05 03.03.2022 (обновлено: 01:32 03.03.2022)
Мадуро назвал "сумасшествием" санкции США и ЕС против России
Мадуро: США и ЕС введением санкций совершают преступление против народа и экономики России
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 3 мар — РИА Новости. Действия Запада в отношении России — это преступление против русского народа и экономическая война, которая проводится неизбирательно благодаря преимуществам доллара в финансовой системе, её нужно менять, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.
"Посмотрите, что они делают с Россией — это преступление против русского народа, экономическая война. Их исключили из системы SWIFT, им закрыли воздушное пространство, прервали все торговые связи, закрыли и запретили использовать доллар. Это сумасшествие, что они делают с Россией", — сказал политик в ходе выступления по вопросам экономики и производства в эфире государственного телевидения.
По словам президента Венесуэлы, главная война в мире — экономическая, финансовая и торговая. В сложившейся финансовой системе преимущества доллара как валюты находят незаконное неизбирательное применение со стороны США и Европы и используются во вред странам мира, чтобы шантажировать их, добавил Мадуро.
"Россия — мощная страна, одна из великих держав 21 века. Мы знаем, что основная форма войны североамериканского капитализма — это экономическая война. Использование доллара в финансовых и торговых системах и в экономических войнах нужно прекратить", — подчеркнул президент Венесуэлы.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.