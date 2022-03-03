https://ria.ru/20220303/lukashenko-1776210420.html
Запад хочет "затолкать" Белоруссию на Украину, заявил Лукашенко
Запад хочет "затолкать" Белоруссию на Украину, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.03.2022
Запад хочет "затолкать" Белоруссию на Украину, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет "затолкать" Белоруссию в "войну" на Украине, чтобы "оголить" ее границы, передает агентство... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:45
2022-03-03T11:45
2022-03-03T11:45
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МИНСК, 3 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет "затолкать" Белоруссию в "войну" на Украине, чтобы "оголить" ее границы, передает агентство Sputnik Беларусь."Чтобы мы оголили остальные наши границы", - сказал он в четверг.По словам белорусского президента, "потом с нами разберутся быстро, мы даже с Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить"."Это тактика. А стратегия у них - разобраться с Россией и с нами заодно, чтобы потом опять не начинать, как в августе 2020-го. Мы разгадали их замыслы, не просто разгадали: имеем достаточно для этого информации", - отметил Лукашенко.Ранее президент Белоруссии заявил, что республика никогда не собиралась воевать с Украиной и никогда не дислоцировала там свои вооруженные силы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/pomosch-1776086068.html
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, украина
Запад хочет "затолкать" Белоруссию на Украину, заявил Лукашенко
Лукашенко: Запад хочет "затолкать" Белоруссию на Украину, чтобы "оголить" границы страны