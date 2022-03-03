https://ria.ru/20220303/lnr-1776276391.html

Украина выпустила 40 снарядов из "Градов" по Веселогоровке в ЛНР

Украина выпустила 40 снарядов из "Градов" по Веселогоровке в ЛНР - РИА Новости, 03.03.2022

Украина выпустила 40 снарядов из "Градов" по Веселогоровке в ЛНР

Украинские войска в 14.20 из РСЗО "Град" обстреляли поселок Веселогоровка в ЛНР, выпущено 40 снарядов, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:12

2022-03-03T15:12

2022-03-03T15:22

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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.20 из РСЗО "Град" обстреляли поселок Веселогоровка в ЛНР, выпущено 40 снарядов, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины в 14.20 зафиксирован обстрел: с направления н.п. Троицкое в район н.п. Веселогоровка: РСЗО БМ-21 (40 снарядов)", - говорится в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/zhurnalisty-1775376291.html

https://ria.ru/20220226/grad-1775233989.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр