https://ria.ru/20220303/lnr-1776276391.html
Украина выпустила 40 снарядов из "Градов" по Веселогоровке в ЛНР
Украина выпустила 40 снарядов из "Градов" по Веселогоровке в ЛНР - РИА Новости, 03.03.2022
Украина выпустила 40 снарядов из "Градов" по Веселогоровке в ЛНР
Украинские войска в 14.20 из РСЗО "Град" обстреляли поселок Веселогоровка в ЛНР, выпущено 40 снарядов, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:12
2022-03-03T15:12
2022-03-03T15:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.20 из РСЗО "Град" обстреляли поселок Веселогоровка в ЛНР, выпущено 40 снарядов, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины в 14.20 зафиксирован обстрел: с направления н.п. Троицкое в район н.п. Веселогоровка: РСЗО БМ-21 (40 снарядов)", - говорится в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/zhurnalisty-1775376291.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:12 03.03.2022 (обновлено: 15:22 03.03.2022)
Украина выпустила 40 снарядов из "Градов" по Веселогоровке в ЛНР
Украинские войска выпустили 40 снарядов из "Градов" по Веселогоровке в ЛНР