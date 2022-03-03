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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/lnr-1776276391.html
Украина выпустила 40 снарядов из "Градов" по Веселогоровке в ЛНР
Украина выпустила 40 снарядов из "Градов" по Веселогоровке в ЛНР - РИА Новости, 03.03.2022
Украина выпустила 40 снарядов из "Градов" по Веселогоровке в ЛНР
Украинские войска в 14.20 из РСЗО "Град" обстреляли поселок Веселогоровка в ЛНР, выпущено 40 снарядов, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:12
2022-03-03T15:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.20 из РСЗО "Град" обстреляли поселок Веселогоровка в ЛНР, выпущено 40 снарядов, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины в 14.20 зафиксирован обстрел: с направления н.п. Троицкое в район н.п. Веселогоровка: РСЗО БМ-21 (40 снарядов)", - говорится в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/zhurnalisty-1775376291.html
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в мире, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:12 03.03.2022 (обновлено: 15:22 03.03.2022)
 
Украина выпустила 40 снарядов из "Градов" по Веселогоровке в ЛНР

Украинские войска выпустили 40 снарядов из "Градов" по Веселогоровке в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в селе Николаевка
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град в селе Николаевка - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в селе Николаевка
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.20 из РСЗО "Град" обстреляли поселок Веселогоровка в ЛНР, выпущено 40 снарядов, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины в 14.20 зафиксирован обстрел: с направления н.п. Троицкое в район н.п. Веселогоровка: РСЗО БМ-21 (40 снарядов)", - говорится в Telegram-канале представительства.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 14:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Журналисты РИА Новости, ТК "Звезда" и ТВЦ попали под обстрел ВСУ в Донбассе
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 11:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские националисты обстреляли Старобельск из "Градов", есть погибшие
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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