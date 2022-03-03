https://ria.ru/20220303/lnr-1776259630.html

Украинские войска при отступлении бросают технику, заявили в Луганске

Украинские войска при отступлении бросают технику, заявили в Луганске - РИА Новости, 03.03.2022

Украинские войска при отступлении бросают технику, заявили в Луганске

Украинские войска, отступая в Донбассе, бросают много техники, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:21

2022-03-03T14:21

2022-03-03T14:21

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска, отступая в Донбассе, бросают много техники, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Как показывает практика, достаточно много (брошенной техники - ред.), причем, что характерно, техника достаточно тяжелая. Как минимум 7 танков, это только то, что мы насчитали в радиусе 20 километров, из них по факту не на ходу четыре со сбитой гусеницей. Остальные стоят", - сказал он.По словам Филипоненко, в некоторой технике нет топлива, некоторая в какой-то момент не завелась, заглохла. "Вместо того, чтобы их отбуксировать либо тащить за собой, было принято решение их побросать. Видимо, украинским войскам отступить и сохранить свои жизни было важнее, чем сохранить боеспособность своих подразделений и целостность своей техники", - сказал Филипоненко.В одной из единиц брошенной военной техники находилась инструкция к иностранной рации американского производства - тактическая радиостанция Harris RF-7800H-MP производства американской компании L3Harris.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

https://ria.ru/20220302/tankisty-1776140968.html

https://ria.ru/20220301/voyska-1775890186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, россия