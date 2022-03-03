Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/lnr-1776247042.html
В ЛНР заявили об освобождении еще шести населенных пунктов
В ЛНР заявили об освобождении еще шести населенных пунктов - РИА Новости, 03.03.2022
В ЛНР заявили об освобождении еще шести населенных пунктов
Народная милиция ЛНР освободила из под контроля Киева еще шесть населенных пунктов, в том числе Торское, которое впоследствии вошло в ДНР, сообщил МИД Луганской РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:43
2022-03-03T14:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775370309_0:142:1258:850_1920x0_80_0_0_fc22e78596c3d755fe414f0adc8325e3.jpg
ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Народная милиция ЛНР освободила из под контроля Киева еще шесть населенных пунктов, в том числе Торское, которое впоследствии вошло в ДНР, сообщил МИД Луганской республики в своем Telegram-канале."По состоянию на утро 3 марта Народная милиция ЛНР освободила 50 населенных пунктов Луганской народной республики… Третьего марта: Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Андреевка, Кременная, Торское (ДНР)", — сказано в публикации.Максимально продвинуться удалось на направлении населенного пункта Троицкое — на 75 километров. Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/granitsy-1776121914.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775370309_43:0:1258:911_1920x0_80_0_0_1b00c79129724e61fcdbc292a61af40f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
13:43 03.03.2022 (обновлено: 14:00 03.03.2022)
 
В ЛНР заявили об освобождении еще шести населенных пунктов

МИД ЛНР: Народная милиция освободила еще шесть населенных пунктов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики
Народная милиция Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Народная милиция Луганской народной республики
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Народная милиция ЛНР освободила из под контроля Киева еще шесть населенных пунктов, в том числе Торское, которое впоследствии вошло в ДНР, сообщил МИД Луганской республики в своем Telegram-канале.
"По состоянию на утро 3 марта Народная милиция ЛНР освободила 50 населенных пунктов Луганской народной республики… Третьего марта: Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Андреевка, Кременная, Торское (ДНР)", — сказано в публикации.
Максимально продвинуться удалось на направлении населенного пункта Троицкое — на 75 километров.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
2 марта, 19:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров рассказал, в каких границах должны быть признаны ДНР и ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала