https://ria.ru/20220303/lnr-1776247042.html
В ЛНР заявили об освобождении еще шести населенных пунктов
В ЛНР заявили об освобождении еще шести населенных пунктов - РИА Новости, 03.03.2022
В ЛНР заявили об освобождении еще шести населенных пунктов
Народная милиция ЛНР освободила из под контроля Киева еще шесть населенных пунктов, в том числе Торское, которое впоследствии вошло в ДНР, сообщил МИД Луганской РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:43
2022-03-03T13:43
2022-03-03T14:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Народная милиция ЛНР освободила из под контроля Киева еще шесть населенных пунктов, в том числе Торское, которое впоследствии вошло в ДНР, сообщил МИД Луганской республики в своем Telegram-канале."По состоянию на утро 3 марта Народная милиция ЛНР освободила 50 населенных пунктов Луганской народной республики… Третьего марта: Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Андреевка, Кременная, Торское (ДНР)", — сказано в публикации.Максимально продвинуться удалось на направлении населенного пункта Троицкое — на 75 километров. Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
13:43 03.03.2022 (обновлено: 14:00 03.03.2022)
В ЛНР заявили об освобождении еще шести населенных пунктов
МИД ЛНР: Народная милиция освободила еще шесть населенных пунктов