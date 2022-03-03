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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Под полный контроль ЛНР перешли еще семь населенных пунктов
Под полный контроль ЛНР перешли еще семь населенных пунктов - РИА Новости, 03.03.2022
Под полный контроль ЛНР перешли еще семь населенных пунктов
Луганские силовики отбили у вооруженных формирований Украины еще семь населенных пунктов, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:08
2022-03-03T10:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Луганские силовики отбили у вооруженных формирований Украины еще семь населенных пунктов, сообщила Народная милиция ЛНР."&lt;...&gt; Под полным контролем ЛНР стали еще семь: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка", — говорится в сообщении Народной милиции ЛНР в Telegram.По ее данным, за сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта, применяли крупнокалиберное оружие. Ранены двое подростков 15 лет.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, лнр, ситуация в днр и лнр
09:08 03.03.2022 (обновлено: 10:45 03.03.2022)
 
Под полный контроль ЛНР перешли еще семь населенных пунктов

В ЛНР сообщили, что под контроль республики перешли еще семь населенных пунктов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий и жительница города Счастье в Луганской области
Военнослужащий и жительница города Счастье в Луганской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Луганские силовики отбили у вооруженных формирований Украины еще семь населенных пунктов, сообщила Народная милиция ЛНР.
"<...> Под полным контролем ЛНР стали еще семь: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка", — говорится в сообщении Народной милиции ЛНР в Telegram.
По ее данным, за сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта, применяли крупнокалиберное оружие. Ранены двое подростков 15 лет.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Женщина везет велосипед во дворе жилого дома в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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