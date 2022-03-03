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Под полный контроль ЛНР перешли еще семь населенных пунктов
Под полный контроль ЛНР перешли еще семь населенных пунктов - РИА Новости, 03.03.2022
Под полный контроль ЛНР перешли еще семь населенных пунктов
Луганские силовики отбили у вооруженных формирований Украины еще семь населенных пунктов, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:08
2022-03-03T09:08
2022-03-03T10:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Луганские силовики отбили у вооруженных формирований Украины еще семь населенных пунктов, сообщила Народная милиция ЛНР."<...> Под полным контролем ЛНР стали еще семь: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка", — говорится в сообщении Народной милиции ЛНР в Telegram.По ее данным, за сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта, применяли крупнокалиберное оружие. Ранены двое подростков 15 лет.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, ситуация в днр и лнр
09:08 03.03.2022 (обновлено: 10:45 03.03.2022)
Под полный контроль ЛНР перешли еще семь населенных пунктов
В ЛНР сообщили, что под контроль республики перешли еще семь населенных пунктов
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Луганские силовики отбили у вооруженных формирований Украины еще семь населенных пунктов, сообщила Народная милиция ЛНР.
"<...> Под полным контролем ЛНР стали еще семь: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка", — говорится в сообщении Народной милиции ЛНР в Telegram.
По ее данным, за сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта, применяли крупнокалиберное оружие. Ранены двое подростков 15 лет.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.