https://ria.ru/20220303/lnr-1776175966.html

Под полный контроль ЛНР перешли еще семь населенных пунктов

Под полный контроль ЛНР перешли еще семь населенных пунктов - РИА Новости, 03.03.2022

Под полный контроль ЛНР перешли еще семь населенных пунктов

Луганские силовики отбили у вооруженных формирований Украины еще семь населенных пунктов, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:08

2022-03-03T09:08

2022-03-03T10:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

лнр

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776177482_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_e07b03e1327e95d7ea098c9ce2d2bdc7.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Луганские силовики отбили у вооруженных формирований Украины еще семь населенных пунктов, сообщила Народная милиция ЛНР."<...> Под полным контролем ЛНР стали еще семь: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка", — говорится в сообщении Народной милиции ЛНР в Telegram.По ее данным, за сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта, применяли крупнокалиберное оружие. Ранены двое подростков 15 лет.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/donbass-1776175522.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр, ситуация в днр и лнр