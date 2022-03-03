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СК показал видео, как убийца избавлялся от двух тел в московском лесу

СК показал видео, как убийца избавлялся от двух тел в московском лесу - РИА Новости, 03.03.2022

СК показал видео, как убийца избавлялся от двух тел в московском лесу

СК РФ показал запись с камер видеонаблюдения о том, как мужчина и женщина избавлялись от двух тел, которые прохожие позднее нашли обгоревшими в Бутовском лесу... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:11

2022-03-03T12:11

2022-03-03T12:11

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. СК РФ показал запись с камер видеонаблюдения о том, как мужчина и женщина избавлялись от двух тел, которые прохожие позднее нашли обгоревшими в Бутовском лесу на юго-западе Москвы.Накануне в лесу рядом с районом Южное Бутово местный житель обнаружил два сильно обгоревших тела. Было возбуждено дело об убийстве двух лиц, задержаны подозреваемые: ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина и 31-летняя женщина. В четверг задержанным предъявили обвинение: мужчине в убийстве, женщине - в укрывательстве.На допросе мужчина признал свою вину и рассказал, что в ночь на 24 февраля он выпивал с соседями в квартире по улице Брусилова. Внезапно произошел конфликт, при котором фигурант зарезал соседку, а затем, когда ее супруг попытался скрыться, мужчина догнал и его и тоже убил. Спустя несколько дней он рассказал о произошедшем сожительнице, которая согласилась помочь ему избавиться от тел.Ролик длительностью в 1 минуту 27 секунд распространила пресс-служба столичного главка СК РФ. На первых секундах видеозаписи, которую засняла камера видеонаблюдения у подъезда, изображено, как мужчина и женщина выходят из дома с двумя черными мешками для мусора. Именно в них, вероятно, злоумышленники переносили тела убитых.Кроме этого, на видео изображена работа следователей и криминалистов в квартире, где произошло убийство.

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россия

москва

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в убийстве двух человек в Южном Бутове В лесу у Южного Бутово в Москве вчера нашли два обгоревших тела. По делу об убийстве задержаны неоднократно судимый 32-летний мужчина и 31-летняя женщина. СК показал запись с камер видеонаблюдения, как мужчина и женщина избавлялись от двух тел, а также кадры с места, где нашли тела, и допрос. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, женщине - в укрывательстве. Мужчина признал вину и рассказал, что в ночь на 24 февраля пил с соседями, во внезапном конфликте зарезал соседку, а затем, когда ее супруг попытался скрыться, догнал и его и тоже убил. Спустя несколько дней он рассказал о произошедшем сожительнице, которая согласилась помочь избавиться от тел. 2022-03-03T12:11 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва