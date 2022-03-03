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СК показал видео, как убийца избавлялся от двух тел в московском лесу
СК показал видео, как убийца избавлялся от двух тел в московском лесу - РИА Новости, 03.03.2022
СК показал видео, как убийца избавлялся от двух тел в московском лесу
СК РФ показал запись с камер видеонаблюдения о том, как мужчина и женщина избавлялись от двух тел, которые прохожие позднее нашли обгоревшими в Бутовском лесу... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:11
2022-03-03T12:11
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. СК РФ показал запись с камер видеонаблюдения о том, как мужчина и женщина избавлялись от двух тел, которые прохожие позднее нашли обгоревшими в Бутовском лесу на юго-западе Москвы.Накануне в лесу рядом с районом Южное Бутово местный житель обнаружил два сильно обгоревших тела. Было возбуждено дело об убийстве двух лиц, задержаны подозреваемые: ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина и 31-летняя женщина. В четверг задержанным предъявили обвинение: мужчине в убийстве, женщине - в укрывательстве.На допросе мужчина признал свою вину и рассказал, что в ночь на 24 февраля он выпивал с соседями в квартире по улице Брусилова. Внезапно произошел конфликт, при котором фигурант зарезал соседку, а затем, когда ее супруг попытался скрыться, мужчина догнал и его и тоже убил. Спустя несколько дней он рассказал о произошедшем сожительнице, которая согласилась помочь ему избавиться от тел.Ролик длительностью в 1 минуту 27 секунд распространила пресс-служба столичного главка СК РФ. На первых секундах видеозаписи, которую засняла камера видеонаблюдения у подъезда, изображено, как мужчина и женщина выходят из дома с двумя черными мешками для мусора. Именно в них, вероятно, злоумышленники переносили тела убитых.Кроме этого, на видео изображена работа следователей и криминалистов в квартире, где произошло убийство.
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Задержание подозреваемого в убийстве двух человек в Южном Бутове
В лесу у Южного Бутово в Москве вчера нашли два обгоревших тела. По делу об убийстве задержаны неоднократно судимый 32-летний мужчина и 31-летняя женщина. СК показал запись с камер видеонаблюдения, как мужчина и женщина избавлялись от двух тел, а также кадры с места, где нашли тела, и допрос. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, женщине - в укрывательстве. Мужчина признал вину и рассказал, что в ночь на 24 февраля пил с соседями, во внезапном конфликте зарезал соседку, а затем, когда ее супруг попытался скрыться, догнал и его и тоже убил. Спустя несколько дней он рассказал о произошедшем сожительнице, которая согласилась помочь избавиться от тел.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва
12:11 03.03.2022
 
СК показал видео, как убийца избавлялся от двух тел в московском лесу

СК показал запись с камер, как убийца избавлялся от двух тел в Бутовском лесу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. СК РФ показал запись с камер видеонаблюдения о том, как мужчина и женщина избавлялись от двух тел, которые прохожие позднее нашли обгоревшими в Бутовском лесу на юго-западе Москвы.
Накануне в лесу рядом с районом Южное Бутово местный житель обнаружил два сильно обгоревших тела. Было возбуждено дело об убийстве двух лиц, задержаны подозреваемые: ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина и 31-летняя женщина. В четверг задержанным предъявили обвинение: мужчине в убийстве, женщине - в укрывательстве.
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На допросе мужчина признал свою вину и рассказал, что в ночь на 24 февраля он выпивал с соседями в квартире по улице Брусилова. Внезапно произошел конфликт, при котором фигурант зарезал соседку, а затем, когда ее супруг попытался скрыться, мужчина догнал и его и тоже убил. Спустя несколько дней он рассказал о произошедшем сожительнице, которая согласилась помочь ему избавиться от тел.
Ролик длительностью в 1 минуту 27 секунд распространила пресс-служба столичного главка СК РФ. На первых секундах видеозаписи, которую засняла камера видеонаблюдения у подъезда, изображено, как мужчина и женщина выходят из дома с двумя черными мешками для мусора. Именно в них, вероятно, злоумышленники переносили тела убитых.
Кроме этого, на видео изображена работа следователей и криминалистов в квартире, где произошло убийство.
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