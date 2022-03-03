https://ria.ru/20220303/lenoblast-1779878950.html

Предприятие в Ленобласти войдет в нацпроект "производительность труда"

Предприятие в Ленобласти войдет в нацпроект "производительность труда" - РИА Новости, 24.03.2022

Предприятие в Ленобласти войдет в нацпроект "производительность труда"

Расположенное в Ленинградской области предприятие в 2021 году добилось увеличения на 62 процента объемов производства насосного и дозировочного оборудования для РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-03T16:01

2022-03-03T16:01

2022-03-24T16:04

ленинградская область

луга

экономика

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Расположенное в Ленинградской области предприятие в 2021 году добилось увеличения на 62 процента объемов производства насосного и дозировочного оборудования для нефтегазовой, химической, пищевой промышленности, водоподготовке и водоочистке, энергетике и других отраслях, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.По его словам, завод дозировочной техники Ареопаг в Луге работает на отечественном сырье и оборудовании, реализует полный цикл. За 2020 год на предприятии произведено более тысячи серийных и более 200 несерийных насосных агрегатов, а также более 150 блоков дозирования."Объемы производства в прошлом году выросли на 62%, и предприятие продолжает модернизацию. Мы договорились, что завод войдет в национальный проект "Производительность труда". Это позволит ему с помощью экспертов повысить эффективность, получить региональные налоговые льготы и финансовую поддержку по льготным ставкам", — сказал Дрозденко.В областной администрацииотметили, что предприятие Ареопаг продолжает внедрять инновационные технологии, способствующие эффективному обеспечению российской промышленности новыми решениями, в том числе, не имеющими аналогов на рынке РФ. Продукция компании успешно используется такими крупными потребителями как Газпром, Газпром нефть, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Татнефть, Сургутнефтегаз, СИБУР Холдинг и другими компаниями.

https://ria.ru/20220301/investitsii-1775839493.html

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Артем Смирнов

луга, экономика, александр дрозденко