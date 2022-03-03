https://ria.ru/20220303/lavrov-1776227344.html

Россия не ощущает политического одиночества, заявил Лавров

Россия не ощущает политического одиночества, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022

Россия не ощущает политического одиночества, заявил Лавров

Россия не ощущает политического одиночества, глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:47

2022-03-03T12:47

2022-03-03T12:54

в мире

сергей лавров

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия не ощущает политического одиночества, глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не ощущаем такого политического одиночества", - сказал он в интервью российским и иностранным СМИ.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776217186.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, россия, санкции в отношении россии