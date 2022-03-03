https://ria.ru/20220303/lavrov-1776227344.html
Россия не ощущает политического одиночества, заявил Лавров
Россия не ощущает политического одиночества, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Россия не ощущает политического одиночества, заявил Лавров
Россия не ощущает политического одиночества, глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:47
2022-03-03T12:47
2022-03-03T12:54
в мире
сергей лавров
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия не ощущает политического одиночества, глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не ощущаем такого политического одиночества", - сказал он в интервью российским и иностранным СМИ.
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776217186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, санкции в отношении россии
12:47 03.03.2022 (обновлено: 12:54 03.03.2022)
Россия не ощущает политического одиночества, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не ощущает политического одиночества