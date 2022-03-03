https://ria.ru/20220303/lavrov-1776219475.html

Лавров уверен, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено

Лавров уверен, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено - РИА Новости, 03.03.2022

Лавров уверен, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено

Решение кризиса вокруг Украины будет найдено, заявили министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:20

2022-03-03T12:20

2022-03-03T14:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

гомель

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Решение кризиса вокруг Украины будет найдено, заявили министр иностранных дел России Сергей Лавров."Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны, они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле, как должно состояться сегодня", — сказал он.Министр также отметил посреднические усилия президента Франции Эммануэля Макрона и выразил надежду, что Париж попытается убедить президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он не "шарахался" по поводу НАТО и Евросоюза.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776220058.html

гомель

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Лавров выразил уверенность в решении кризиса вокруг Украины Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что переговоры России и Украины состоятся. 2022-03-03T12:20 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гомель