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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/lavrov-1776219475.html
Лавров уверен, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено
Лавров уверен, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров уверен, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено
Решение кризиса вокруг Украины будет найдено, заявили министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:20
2022-03-03T14:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
гомель
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Решение кризиса вокруг Украины будет найдено, заявили министр иностранных дел России Сергей Лавров."Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны, они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле, как должно состояться сегодня", — сказал он.Министр также отметил посреднические усилия президента Франции Эммануэля Макрона и выразил надежду, что Париж попытается убедить президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он не "шарахался" по поводу НАТО и Евросоюза.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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гомель
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Лавров выразил уверенность в решении кризиса вокруг Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что переговоры России и Украины состоятся.
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в мире, гомель
12:20 03.03.2022 (обновлено: 14:42 03.03.2022)
 
Лавров уверен, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено

Глава МИД Лавров уверен, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Решение кризиса вокруг Украины будет найдено, заявили министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны, они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле, как должно состояться сегодня", — сказал он.
Министр также отметил посреднические усилия президента Франции Эммануэля Макрона и выразил надежду, что Париж попытается убедить президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он не "шарахался" по поводу НАТО и Евросоюза.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры между Россией и Украиной состоятся, заявил Лавров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГомель
 
 
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