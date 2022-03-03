https://ria.ru/20220303/kurs-1776259794.html

Официальный курс евро на пятницу вырос на 9,46 рубля

Официальный курс евро на пятницу вырос на 9,46 рубля - РИА Новости, 03.03.2022

Официальный курс евро на пятницу вырос на 9,46 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,4617 рубля, до 124,0161 рубля, курс доллара - на 8,5077 рубля, до 111,7564 рубля,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:22

2022-03-03T14:22

2022-03-03T14:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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динамика курсов валют

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,4617 рубля, до 124,0161 рубля, курс доллара - на 8,5077 рубля, до 111,7564 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 8,937 рубля, составив 117,2733 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, евро, доллар, рубль, динамика курсов валют