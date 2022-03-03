https://ria.ru/20220303/kurs-1776259794.html
Официальный курс евро на пятницу вырос на 9,46 рубля
Официальный курс евро на пятницу вырос на 9,46 рубля - РИА Новости, 03.03.2022
Официальный курс евро на пятницу вырос на 9,46 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,4617 рубля, до 124,0161 рубля, курс доллара - на 8,5077 рубля, до 111,7564 рубля,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:22
2022-03-03T14:22
2022-03-03T14:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
евро
доллар
рубль
динамика курсов валют
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696620_0:172:2895:1800_1920x0_80_0_0_14c14fd641d6a40561496c7bcff3bc6f.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,4617 рубля, до 124,0161 рубля, курс доллара - на 8,5077 рубля, до 111,7564 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 8,937 рубля, составив 117,2733 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696620_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_a707b7674f38471fe8a16deac01eb6b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, евро, доллар, рубль, динамика курсов валют
Официальный курс евро на пятницу вырос на 9,46 рубля
Официальный курс евро на пятницу вырос на 9,46 рубля, до 124,02 рубля