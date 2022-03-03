15:12 03.03.2022 (обновлено: 16:28 03.03.2022)
В Крым начала поступать вода с Украины
Вода из Днепра начала заполнять Северо-Крымский канал после подрыва украинской дамбы
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Северо-Крымский канал в районе Армянска начал наполняться водой после подрыва дамбы, которую в 2014 году соорудили на Украине для прекращения водоснабжения полуострова. Об этом РИА Новости сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Это самотек воды, которая находилась в части канала выше взорванной недавно дамбы. Эта вода дошла до Крыма. Шлюзы для подачи воды реки Днепр (в Новой Каховке. — Прим. ред.) не открывались", — пояснил он.
По его словам, работы по обследованию русла канала и подготовке гидротехнических узлов продолжаются. Подача воды в Крым начнется после их завершения.
В прошлый четверг российские военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал. Через два дня силами Минобороны ликвидировали бетонную дамбу. В ведомстве подчеркнули, что специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.
Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, в некоторых районах республики ввели режимную подачу в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Началась реализация комплексного плана правительства России по обеспечению надежного водоснабжения. На решение проблемы направили около 50 миллиардов рублей.
По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
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