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В Крым начала поступать вода с Украины
В Крым начала поступать вода с Украины - РИА Новости, 03.03.2022
В Крым начала поступать вода с Украины
Северо-Крымский канал в районе Армянска начал наполняться водой после подрыва дамбы, которую в 2014 году соорудили на Украине для прекращения водоснабжения... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:12
2022-03-03T16:28
в мире
игорь конашенков
украина
армянск
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Северо-Крымский канал в районе Армянска начал наполняться водой после подрыва дамбы, которую в 2014 году соорудили на Украине для прекращения водоснабжения полуострова. Об этом РИА Новости сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Это самотек воды, которая находилась в части канала выше взорванной недавно дамбы. Эта вода дошла до Крыма. Шлюзы для подачи воды реки Днепр (в Новой Каховке. — Прим. ред.) не открывались", — пояснил он.По его словам, работы по обследованию русла канала и подготовке гидротехнических узлов продолжаются. Подача воды в Крым начнется после их завершения.В прошлый четверг российские военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал. Через два дня силами Минобороны ликвидировали бетонную дамбу. В ведомстве подчеркнули, что специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке.Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, в некоторых районах республики ввели режимную подачу в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Началась реализация комплексного плана правительства России по обеспечению надежного водоснабжения. На решение проблемы направили около 50 миллиардов рублей.По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/kanal-1776169101.html
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армянск
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в мире, игорь конашенков, украина, армянск, россия, республика крым
15:12 03.03.2022 (обновлено: 16:28 03.03.2022)
 
В Крым начала поступать вода с Украины

Вода из Днепра начала заполнять Северо-Крымский канал после подрыва украинской дамбы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым
Северо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Северо-Крымский канал в районе Армянска начал наполняться водой после подрыва дамбы, которую в 2014 году соорудили на Украине для прекращения водоснабжения полуострова. Об этом РИА Новости сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Это самотек воды, которая находилась в части канала выше взорванной недавно дамбы. Эта вода дошла до Крыма. Шлюзы для подачи воды реки Днепр (в Новой Каховке. — Прим. ред.) не открывались", — пояснил он.
По его словам, работы по обследованию русла канала и подготовке гидротехнических узлов продолжаются. Подача воды в Крым начнется после их завершения.
В прошлый четверг российские военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал. Через два дня силами Минобороны ликвидировали бетонную дамбу. В ведомстве подчеркнули, что специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 07:53
Для запуска Северо-Крымского канала нужна оценка состояния его русла
Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке.
Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, в некоторых районах республики ввели режимную подачу в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Началась реализация комплексного плана правительства России по обеспечению надежного водоснабжения. На решение проблемы направили около 50 миллиардов рублей.
По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 21:54
Аксенов заявил об окончании водной блокады Крыма
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
В миреИгорь КонашенковУкраинаАрмянскРоссияРеспублика Крым
 
 
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