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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/krizis-1776271202.html
Дерипаска предрек России жесточайший трехлетний экономический кризис
Дерипаска предрек России жесточайший трехлетний экономический кризис - РИА Новости, 03.03.2022
Дерипаска предрек России жесточайший трехлетний экономический кризис
Железный занавес между Россией и Западом уже опустился, заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:55
2022-03-03T16:20
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
владимир путин
братск
москва
центральный банк рф (цб рф)
сша
олег дерипаска
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Железный занавес между Россией и Западом уже опустился, заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска."Нас ждет жесточайший экономический кризис. Можете умножить кризис 1998 года на три, чтобы понять масштабы. Выход из этого кризиса, с учетом накопленного опыта и понимая, что произошло, будет найден. Тем не менее, первый шаг — достижение мира", — сказал он, выступая на Красноярском экономическом форуме.Также он призвал поддержать население."Я очень большой противник вот этого жесточайшего финансового прессинга, оно ни в чем не виновато. И наоборот — нужно ослабить этот прессинг, дать ему возможность оглядеться и занять позицию", — считает бизнесмен.Помимо этого миллиардер высказался против повышения ключевой ставки."Можете себе представить в Братске ипотеку за 22%? А это значит остановку стройки будущей. Вы же знаете, как сейчас работают застройщики? Что накопительные счета и все остальное?" — привел пример Дерипаска.Он также добавил, что эффект, который возымели ограничения против Госбанков, можно будет анализировать примерно через три недели."Для региона Сибирь будет очень важна эта инфраструктурная самостоятельность, свои собственные финансовые учреждения, тем более в Москву уже будет ездить бессмысленно. Их нужно докапитализировать", — отметил бизнесмен.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Помимо этого, некоторые компании объявляют о прекращении работы в России.Доллар и евро в четверг обновили исторические максимумы - 118,35 рубля и 125,065 рубля соответственно.Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции "налогом на независимость". Российские власти принимают меры для минимизации ущерба от ограничений. Власти страны подчеркнули, что все социальные обязательства будут выполнятся.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776217186.html
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экономика, владимир путин, братск, москва, центральный банк рф (цб рф), сша, олег дерипаска
14:55 03.03.2022 (обновлено: 16:20 03.03.2022)
 
Дерипаска предрек России жесточайший трехлетний экономический кризис

Предприниматель Дерипаска предрек России жесточайший трехлетний экономический кризис

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБизнесмен Олег Дерипаска
Бизнесмен Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Бизнесмен Олег Дерипаска
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Железный занавес между Россией и Западом уже опустился, заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска.
"Нас ждет жесточайший экономический кризис. Можете умножить кризис 1998 года на три, чтобы понять масштабы. Выход из этого кризиса, с учетом накопленного опыта и понимая, что произошло, будет найден. Тем не менее, первый шаг — достижение мира", — сказал он, выступая на Красноярском экономическом форуме.
Также он призвал поддержать население.
"Я очень большой противник вот этого жесточайшего финансового прессинга, оно ни в чем не виновато. И наоборот — нужно ослабить этот прессинг, дать ему возможность оглядеться и занять позицию", — считает бизнесмен.
Помимо этого миллиардер высказался против повышения ключевой ставки.
"Можете себе представить в Братске ипотеку за 22%? А это значит остановку стройки будущей. Вы же знаете, как сейчас работают застройщики? Что накопительные счета и все остальное?" — привел пример Дерипаска.
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Санкции не заставят Россию изменить принципиальную линию, заявили в ЕР
Он также добавил, что эффект, который возымели ограничения против Госбанков, можно будет анализировать примерно через три недели.
"Для региона Сибирь будет очень важна эта инфраструктурная самостоятельность, свои собственные финансовые учреждения, тем более в Москву уже будет ездить бессмысленно. Их нужно докапитализировать", — отметил бизнесмен.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Помимо этого, некоторые компании объявляют о прекращении работы в России.
Доллар и евро в четверг обновили исторические максимумы - 118,35 рубля и 125,065 рубля соответственно.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции "налогом на независимость". Российские власти принимают меры для минимизации ущерба от ограничений. Власти страны подчеркнули, что все социальные обязательства будут выполнятся.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаВладимир ПутинБратскМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)СШАОлег Дерипаска
 
 
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