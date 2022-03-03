https://ria.ru/20220303/krizis-1776271202.html

Дерипаска предрек России жесточайший трехлетний экономический кризис

Дерипаска предрек России жесточайший трехлетний экономический кризис - РИА Новости, 03.03.2022

Дерипаска предрек России жесточайший трехлетний экономический кризис

Железный занавес между Россией и Западом уже опустился, заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:55

2022-03-03T14:55

2022-03-03T16:20

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

владимир путин

братск

москва

центральный банк рф (цб рф)

сша

олег дерипаска

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Железный занавес между Россией и Западом уже опустился, заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска."Нас ждет жесточайший экономический кризис. Можете умножить кризис 1998 года на три, чтобы понять масштабы. Выход из этого кризиса, с учетом накопленного опыта и понимая, что произошло, будет найден. Тем не менее, первый шаг — достижение мира", — сказал он, выступая на Красноярском экономическом форуме.Также он призвал поддержать население."Я очень большой противник вот этого жесточайшего финансового прессинга, оно ни в чем не виновато. И наоборот — нужно ослабить этот прессинг, дать ему возможность оглядеться и занять позицию", — считает бизнесмен.Помимо этого миллиардер высказался против повышения ключевой ставки."Можете себе представить в Братске ипотеку за 22%? А это значит остановку стройки будущей. Вы же знаете, как сейчас работают застройщики? Что накопительные счета и все остальное?" — привел пример Дерипаска.Он также добавил, что эффект, который возымели ограничения против Госбанков, можно будет анализировать примерно через три недели."Для региона Сибирь будет очень важна эта инфраструктурная самостоятельность, свои собственные финансовые учреждения, тем более в Москву уже будет ездить бессмысленно. Их нужно докапитализировать", — отметил бизнесмен.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Помимо этого, некоторые компании объявляют о прекращении работы в России.Доллар и евро в четверг обновили исторические максимумы - 118,35 рубля и 125,065 рубля соответственно.Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции "налогом на независимость". Российские власти принимают меры для минимизации ущерба от ограничений. Власти страны подчеркнули, что все социальные обязательства будут выполнятся.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776217186.html

https://ria.ru/20220303/samolety-1776109851.html

братск

москва

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, братск, москва, центральный банк рф (цб рф), сша, олег дерипаска