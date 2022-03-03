https://ria.ru/20220303/kredity-1776351012.html

ЦБ готовит меры по поддержке людей с кредитами по плавающим ставкам

ЦБ готовит меры по поддержке людей с кредитами по плавающим ставкам - РИА Новости, 03.03.2022

ЦБ готовит меры по поддержке людей с кредитами по плавающим ставкам

Банк России готовит предложения по поддержке людей, у которых есть кредиты по плавающим ставкам, хотя сейчас почти все ипотечные и розничные ссуды выдаются по... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:41

2022-03-03T19:41

2022-03-03T19:41

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

владимир путин

ипотека

кредиты

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Банк России готовит предложения по поддержке людей, у которых есть кредиты по плавающим ставкам, хотя сейчас почти все ипотечные и розничные ссуды выдаются по фиксированной ставке, сказано в материалах ЦБ.Банк России в понедельник экстренно поднял ключевую ставку до 20% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.Глава Банка России Эльвира Набиуллина заверила россиян, что банки не могут изменять условия по уже выданным кредитам за исключением займов с плавающими ставками. Однако президент Владимир Путин все равно решил дать поручение обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах на том уровне, на котором они находились до решения ЦБ, сообщил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и уточнил, что речь идет об ипотечных займах."По действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки не могут изменить условия, в том числе, не могут повысить ставку. Практически вся ипотека и розничные кредиты выданы именно по фиксированным ставкам. Банк России готовит предложения по поддержке людей, у которых есть кредиты по плавающим ставкам", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220303/tsb-1776294159.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, владимир путин, ипотека, кредиты