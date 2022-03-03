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ЦБ готовит меры по поддержке людей с кредитами по плавающим ставкам
ЦБ готовит меры по поддержке людей с кредитами по плавающим ставкам - РИА Новости, 03.03.2022
ЦБ готовит меры по поддержке людей с кредитами по плавающим ставкам
Банк России готовит предложения по поддержке людей, у которых есть кредиты по плавающим ставкам, хотя сейчас почти все ипотечные и розничные ссуды выдаются по... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:41
2022-03-03T19:41
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
владимир путин
ипотека
кредиты
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Банк России готовит предложения по поддержке людей, у которых есть кредиты по плавающим ставкам, хотя сейчас почти все ипотечные и розничные ссуды выдаются по фиксированной ставке, сказано в материалах ЦБ.Банк России в понедельник экстренно поднял ключевую ставку до 20% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.Глава Банка России Эльвира Набиуллина заверила россиян, что банки не могут изменять условия по уже выданным кредитам за исключением займов с плавающими ставками. Однако президент Владимир Путин все равно решил дать поручение обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах на том уровне, на котором они находились до решения ЦБ, сообщил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и уточнил, что речь идет об ипотечных займах."По действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки не могут изменить условия, в том числе, не могут повысить ставку. Практически вся ипотека и розничные кредиты выданы именно по фиксированным ставкам. Банк России готовит предложения по поддержке людей, у которых есть кредиты по плавающим ставкам", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220303/tsb-1776294159.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, владимир путин, ипотека, кредиты
19:41 03.03.2022
 
ЦБ готовит меры по поддержке людей с кредитами по плавающим ставкам

ЦБ готовит меры поддержки для заемщиков с кредитами по плавающим ставкам

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Банк России готовит предложения по поддержке людей, у которых есть кредиты по плавающим ставкам, хотя сейчас почти все ипотечные и розничные ссуды выдаются по фиксированной ставке, сказано в материалах ЦБ.
Банк России в понедельник экстренно поднял ключевую ставку до 20% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.
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ЦБ будет указывать сумму международных резервов в 643,2 миллиарда долларов
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заверила россиян, что банки не могут изменять условия по уже выданным кредитам за исключением займов с плавающими ставками. Однако президент Владимир Путин все равно решил дать поручение обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах на том уровне, на котором они находились до решения ЦБ, сообщил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и уточнил, что речь идет об ипотечных займах.
"По действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки не могут изменить условия, в том числе, не могут повысить ставку. Практически вся ипотека и розничные кредиты выданы именно по фиксированным ставкам. Банк России готовит предложения по поддержке людей, у которых есть кредиты по плавающим ставкам", - сказано в сообщении.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаВладимир ПутинИпотекаКредиты
 
 
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