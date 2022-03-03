Рогозин обвинил Запад в развале международного космического сотрудничества
Рогозин обвинил Запад в развале международного космического сотрудничества
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Международного космического сотрудничества больше нет, вина за его развал лежит на плечах США, Великобритании, Германии и Франции, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Я являюсь также специальным представителем президента по международному космическому сотрудничеству, которого больше нет. И вина за развал космического сотрудничества, той взаимопомощи, которая десятилетиями после холодной войны складывалась, лежит полностью на плечах Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии. Эти страны уничтожили то, что создавалось человечеством с таким трудом", - сказал он.
США потеряют миллиарды долларов из-за решения РФ не поставлять ракетные двигатели, заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Двигатели, на которых американские ракеты выводят свои корабли и иные полезные нагрузки, космические аппараты, не будут поставлены в Соединенные Штаты. Ущерб - я могу сказать, я не хочу здесь злорадствовать, потому что нас вынудили так повести, - но реально пересадить корабль на другую ракету-носитель, провести адаптацию интерфейса, провести испытания, для того чтобы убедиться в безопасности этой связки", - сказал Рогозин в четверг в эфире "Первого канала".
"Соответственно, потратят на это колоссальные деньги. Ну это миллиарды долларов. Миллиарды долларов", - добавил он.
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