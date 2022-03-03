https://ria.ru/20220303/koshki-1776190667.html
Владельцам кошек из России запретили участвовать в международных выставках
Владельцам кошек из России запретили участвовать в международных выставках - РИА Новости, 03.03.2022
Владельцам кошек из России запретили участвовать в международных выставках
Международная федерация кошек (FIFe) ввела временный запрет на участие российских кошек в выставках FIFe за рубежом, сообщили РИА Новости в четверг в российском РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:28
2022-03-03T10:28
2022-03-03T10:28
россия
кошки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Международная федерация кошек (FIFe) ввела временный запрет на участие российских кошек в выставках FIFe за рубежом, сообщили РИА Новости в четверг в российском представительстве федерации.По ее словам, также породистых кошек, которые выведены в России и приобретены иностранными гражданами, нельзя будет зарегистрировать в родословных книгах FIFe.Представительница российского подразделения федерации кошек назвала это решение "обидным" и выразила сожаление по поводу его принятия."Это не очень критично, но обидно, поскольку FIFe всегда позиционировала себя как аполитичная организация", - заключила она.Согласно информации на сайте FIFe, установленные ограничения "будут пересмотрены по мере необходимости".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
https://ria.ru/20210514/koshki-1732021176.html
https://ria.ru/20211213/koshki-1763426696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кошки
Владельцам кошек из России запретили участвовать в международных выставках
Владельцам кошек из России запретили участвовать в международных выставках
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Международная федерация кошек (FIFe) ввела временный запрет на участие российских кошек в выставках FIFe за рубежом, сообщили РИА Новости в четверг в российском представительстве федерации.
"FIFe запретила до 31 мая владельцам российских кошек участвовать в международных выставках FIFe за рубежом. В России
– можно", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, также породистых кошек, которые выведены в России и приобретены иностранными гражданами, нельзя будет зарегистрировать в родословных книгах FIFe.
Представительница российского подразделения федерации кошек назвала это решение "обидным" и выразила сожаление по поводу его принятия.
"Это не очень критично, но обидно, поскольку FIFe всегда позиционировала себя как аполитичная организация", - заключила она.
Согласно информации на сайте FIFe
, установленные ограничения "будут пересмотрены по мере необходимости".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.