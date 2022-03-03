https://ria.ru/20220303/koshki-1776190667.html

Владельцам кошек из России запретили участвовать в международных выставках

Владельцам кошек из России запретили участвовать в международных выставках - РИА Новости, 03.03.2022

Владельцам кошек из России запретили участвовать в международных выставках

Международная федерация кошек (FIFe) ввела временный запрет на участие российских кошек в выставках FIFe за рубежом, сообщили РИА Новости в четверг в российском РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:28

2022-03-03T10:28

2022-03-03T10:28

россия

кошки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Международная федерация кошек (FIFe) ввела временный запрет на участие российских кошек в выставках FIFe за рубежом, сообщили РИА Новости в четверг в российском представительстве федерации.По ее словам, также породистых кошек, которые выведены в России и приобретены иностранными гражданами, нельзя будет зарегистрировать в родословных книгах FIFe.Представительница российского подразделения федерации кошек назвала это решение "обидным" и выразила сожаление по поводу его принятия."Это не очень критично, но обидно, поскольку FIFe всегда позиционировала себя как аполитичная организация", - заключила она.Согласно информации на сайте FIFe, установленные ограничения "будут пересмотрены по мере необходимости".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

https://ria.ru/20210514/koshki-1732021176.html

https://ria.ru/20211213/koshki-1763426696.html

россия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

россия, кошки