https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776162115.html
В Роспотребнадзоре нашли способ узнать, переболел ли привитый бессимптомно
В Роспотребнадзоре нашли способ узнать, переболел ли привитый бессимптомно - РИА Новости, 03.03.2022
В Роспотребнадзоре нашли способ узнать, переболел ли привитый бессимптомно
Чтобы определить переболел ли бессимптомно человек, который ранее был привит от COVID-19, нужно сдать тест на антитела именно к нуклеокапсиду, а не к S-белку,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T03:26
2022-03-03T03:26
2022-03-03T03:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
общество
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Чтобы определить переболел ли бессимптомно человек, который ранее был привит от COVID-19, нужно сдать тест на антитела именно к нуклеокапсиду, а не к S-белку, вторые антитела появляются после вакцинации, заявила РИА Новости руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИЭ Елена Тиванова.Она пояснила, что в России есть разные тесты на антитела к коронавирусу - к двум разным структурам. Антитела к S-белку — защитные, они не дают коронавирусу прикрепиться к рецептору клетки человека, проникнуть в нее и таким образом начать размножаться. А антитела к нуклеокапсиду — внутренней структуре коронавируса, говорят о том, что человек имел контакт с коронавирусом, уточнила Тиванова.По ее словам, если человек был привит цельновирионной вакциной, то есть той, которая содержит убитый вирус целиком, то иммунная система видит как S-белок, так и нуклеокапсид.При этом определить, болел ли человек коронавирусом только по симптомам постковидного синдрома, невозможно. У человека при постковиде может быть длительная слабость, утомляемость, кашель, нервные расстройства, тромбозы и другие симптомы, но эти же проявления встречаются и при других заболеваниях, подчеркнула специалист.
https://ria.ru/20220228/onischenko-1775572638.html
https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774588125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, общество, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре нашли способ узнать, переболел ли привитый бессимптомно
Эксперт Тиванова: тест на антитела к нуклеокапсиду покажет, болел ли привитый бессимптомно
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Чтобы определить переболел ли бессимптомно человек, который ранее был привит от COVID-19, нужно сдать тест на антитела именно к нуклеокапсиду, а не к S-белку, вторые антитела появляются после вакцинации, заявила РИА Новости руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИЭ Елена Тиванова.
"Когда мы болеем, то контактируем с целым вирусом, со всеми его структурами, и значит, после болезни у нас появляются антитела и к S-белку, и к нуклеокапсиду", — сказала Тиванова.
Она пояснила, что в России
есть разные тесты на антитела к коронавирусу - к двум разным структурам. Антитела к S-белку — защитные, они не дают коронавирусу прикрепиться к рецептору клетки человека, проникнуть в нее и таким образом начать размножаться. А антитела к нуклеокапсиду — внутренней структуре коронавируса, говорят о том, что человек имел контакт с коронавирусом, уточнила Тиванова.
По ее словам, если человек был привит цельновирионной вакциной, то есть той, которая содержит убитый вирус целиком, то иммунная система видит как S-белок, так и нуклеокапсид.
"Таким образом, если у человека обнаружены антитела и к S-белку, и к нуклеокапсиду, значит, он переболел, либо он вакцинировался цельновирионной вакциной (например, Ковивак). Если обнаруживаются антитела только к S-белку, значит, человек скорее всего не болел, но был вакцинирован (например, Спутником)", — отметила Тиванова.
При этом определить, болел ли человек коронавирусом только по симптомам постковидного синдрома, невозможно. У человека при постковиде может быть длительная слабость, утомляемость, кашель, нервные расстройства, тромбозы и другие симптомы, но эти же проявления встречаются и при других заболеваниях, подчеркнула специалист.