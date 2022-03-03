https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776162115.html

В Роспотребнадзоре нашли способ узнать, переболел ли привитый бессимптомно

В Роспотребнадзоре нашли способ узнать, переболел ли привитый бессимптомно - РИА Новости, 03.03.2022

В Роспотребнадзоре нашли способ узнать, переболел ли привитый бессимптомно

Чтобы определить переболел ли бессимптомно человек, который ранее был привит от COVID-19, нужно сдать тест на антитела именно к нуклеокапсиду, а не к S-белку,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T03:26

2022-03-03T03:26

2022-03-03T03:26

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

общество

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Чтобы определить переболел ли бессимптомно человек, который ранее был привит от COVID-19, нужно сдать тест на антитела именно к нуклеокапсиду, а не к S-белку, вторые антитела появляются после вакцинации, заявила РИА Новости руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИЭ Елена Тиванова.Она пояснила, что в России есть разные тесты на антитела к коронавирусу - к двум разным структурам. Антитела к S-белку — защитные, они не дают коронавирусу прикрепиться к рецептору клетки человека, проникнуть в нее и таким образом начать размножаться. А антитела к нуклеокапсиду — внутренней структуре коронавируса, говорят о том, что человек имел контакт с коронавирусом, уточнила Тиванова.По ее словам, если человек был привит цельновирионной вакциной, то есть той, которая содержит убитый вирус целиком, то иммунная система видит как S-белок, так и нуклеокапсид.При этом определить, болел ли человек коронавирусом только по симптомам постковидного синдрома, невозможно. У человека при постковиде может быть длительная слабость, утомляемость, кашель, нервные расстройства, тромбозы и другие симптомы, но эти же проявления встречаются и при других заболеваниях, подчеркнула специалист.

https://ria.ru/20220228/onischenko-1775572638.html

https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774588125.html

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

коронавирус covid-19, россия, общество, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)