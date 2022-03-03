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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/koridory-1776368287.html
Слуцкий рассказал о договоренностях с Киевом по гуманитарным коридорам
Слуцкий рассказал о договоренностях с Киевом по гуманитарным коридорам - РИА Новости, 03.03.2022
Слуцкий рассказал о договоренностях с Киевом по гуманитарным коридорам
На российско-украинских переговорах достигнуто понимание по вопросу гуманитарных коридоров, но военным ведомствам предстоит определить их механику, заявил... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T21:11
2022-03-03T21:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
владимир мединский
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. На российско-украинских переговорах достигнуто понимание по вопросу гуманитарных коридоров, но военным ведомствам предстоит определить их механику, заявил председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий."Завершился второй, очень важный раунд российско-украинских переговоров, удалось достигнуть понимания по архиважному вопросу гуманитарных коридоров. Конечно, еще предстоит определить их механику и, в первую очередь, военным ведомствам. Но, тем не менее, нам теперь есть что ответить десяткам людей, чьи дети, родственники, родители находятся в опасных на сегодня зонах на территории Украины. Думаю, что в ближайшее время им будет предоставлена возможность безопасно эти зоны покинуть", - сказал журналистам Слуцкий.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, владимир мединский
21:11 03.03.2022
 
Слуцкий рассказал о договоренностях с Киевом по гуманитарным коридорам

Депутат Слуцкий: на переговорах с Киевом достигнуто понимание по гуманитарным коридорам

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. На российско-украинских переговорах достигнуто понимание по вопросу гуманитарных коридоров, но военным ведомствам предстоит определить их механику, заявил председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.
"Завершился второй, очень важный раунд российско-украинских переговоров, удалось достигнуть понимания по архиважному вопросу гуманитарных коридоров. Конечно, еще предстоит определить их механику и, в первую очередь, военным ведомствам. Но, тем не менее, нам теперь есть что ответить десяткам людей, чьи дети, родственники, родители находятся в опасных на сегодня зонах на территории Украины. Думаю, что в ближайшее время им будет предоставлена возможность безопасно эти зоны покинуть", - сказал журналистам Слуцкий.
Мединский и Слуцкий об итогах переговоров с Украиной - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 20:48
Россия и Украина договорились о формате гумкоридоров
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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