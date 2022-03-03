20:38 03.03.2022 (обновлено: 21:06 03.03.2022)
Россия и Украина договорились по гуманитарным коридорам, сообщил Подоляк
Россия и Украина договорились по гуманитарным коридорам, сообщил Подоляк
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкЧлены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА, 3 мар - РИА Новости. В ближайшее время для организации гуманитарных коридоров в местах, где будет прекращён огонь, Россия и Украина организуют спецканалы связи, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"С этой целью (прекращение огня в секторах, где будут организованы гуманитарные коридоры - ред.) в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия, и будут сформированы соответствующие логистические процедуры", - сказал Подоляк в четверг по завершении переговоров.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.