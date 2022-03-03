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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/koridory-1776362006.html
Россия и Украина договорились по гуманитарным коридорам, сообщил Подоляк
Россия и Украина договорились по гуманитарным коридорам, сообщил Подоляк - РИА Новости, 03.03.2022
Россия и Украина договорились по гуманитарным коридорам, сообщил Подоляк
В ближайшее время для организации гуманитарных коридоров в местах, где будет прекращён огонь, Россия и Украина организуют спецканалы связи, заявил советник... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T20:38
2022-03-03T21:06
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА, 3 мар - РИА Новости. В ближайшее время для организации гуманитарных коридоров в местах, где будет прекращён огонь, Россия и Украина организуют спецканалы связи, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк."С этой целью (прекращение огня в секторах, где будут организованы гуманитарные коридоры - ред.) в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия, и будут сформированы соответствующие логистические процедуры", - сказал Подоляк в четверг по завершении переговоров.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина
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украина, россия, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
20:38 03.03.2022 (обновлено: 21:06 03.03.2022)
 
Россия и Украина договорились по гуманитарным коридорам, сообщил Подоляк

Россия и Украина договорились по гуманитарным коридорам, сообщил Подоляк

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкЧлены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА, 3 мар - РИА Новости. В ближайшее время для организации гуманитарных коридоров в местах, где будет прекращён огонь, Россия и Украина организуют спецканалы связи, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"С этой целью (прекращение огня в секторах, где будут организованы гуманитарные коридоры - ред.) в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия, и будут сформированы соответствующие логистические процедуры", - сказал Подоляк в четверг по завершении переговоров.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 20:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Москва и Киев подробно обсудили гуманитарные вопросы, сообщил Подоляк
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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