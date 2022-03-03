https://ria.ru/20220303/koridory-1776362006.html

Россия и Украина договорились по гуманитарным коридорам, сообщил Подоляк

Россия и Украина договорились по гуманитарным коридорам, сообщил Подоляк - РИА Новости, 03.03.2022

Россия и Украина договорились по гуманитарным коридорам, сообщил Подоляк

В ближайшее время для организации гуманитарных коридоров в местах, где будет прекращён огонь, Россия и Украина организуют спецканалы связи, заявил советник... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T20:38

2022-03-03T20:38

2022-03-03T21:06

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

в мире

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

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БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА, 3 мар - РИА Новости. В ближайшее время для организации гуманитарных коридоров в местах, где будет прекращён огонь, Россия и Украина организуют спецканалы связи, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк."С этой целью (прекращение огня в секторах, где будут организованы гуманитарные коридоры - ред.) в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия, и будут сформированы соответствующие логистические процедуры", - сказал Подоляк в четверг по завершении переговоров.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/peregovoory-1776362342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф