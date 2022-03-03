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Путин: ВС России представили на Украине коридор для выезда мирных граждан

Путин: ВС России представили на Украине коридор для выезда мирных граждан - РИА Новости, 03.03.2022

Путин: ВС России представили на Украине коридор для выезда мирных граждан

Военнослужащие РФ на Украине предоставили коридор, обеспечили транспорт, чтобы у мирных граждан была возможность выехать, но националисты не дают это сделать,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T20:32

2022-03-03T20:32

2022-03-03T20:32

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

владимир путин

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Военнослужащие РФ на Украине предоставили коридор, обеспечили транспорт, чтобы у мирных граждан была возможность выехать, но националисты не дают это сделать, заявил президент России Владимир Путин."Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновения, обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан была возможность выехать в безопасное место. Вновь подчеркну: националисты не дают этого сделать", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы рф, украина