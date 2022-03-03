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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Путин: ВС России представили на Украине коридор для выезда мирных граждан
Путин: ВС России представили на Украине коридор для выезда мирных граждан - РИА Новости, 03.03.2022
Путин: ВС России представили на Украине коридор для выезда мирных граждан
Военнослужащие РФ на Украине предоставили коридор, обеспечили транспорт, чтобы у мирных граждан была возможность выехать, но националисты не дают это сделать,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T20:32
2022-03-03T20:32
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Военнослужащие РФ на Украине предоставили коридор, обеспечили транспорт, чтобы у мирных граждан была возможность выехать, но националисты не дают это сделать, заявил президент России Владимир Путин."Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновения, обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан была возможность выехать в безопасное место. Вновь подчеркну: националисты не дают этого сделать", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы рф, украина
20:32 03.03.2022
 
Путин: ВС России представили на Украине коридор для выезда мирных граждан

Путин: ВС России на Украине предоставили коридор, чтобы мирные граждане смогли выехать

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Военнослужащие РФ на Украине предоставили коридор, обеспечили транспорт, чтобы у мирных граждан была возможность выехать, но националисты не дают это сделать, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновения, обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан была возможность выехать в безопасное место. Вновь подчеркну: националисты не дают этого сделать", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза.
Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы РФУкраина
 
 
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