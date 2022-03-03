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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/koridor-1776256392.html
Россия готова организовать гуманитарные коридоры, заявили в Минобороны
Россия готова организовать гуманитарные коридоры, заявили в Минобороны - РИА Новости, 03.03.2022
Россия готова организовать гуманитарные коридоры, заявили в Минобороны
Россия готова обеспечить гуманитарные коридоры на Украине, сообщил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:11
2022-03-03T19:13
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
владимир путин
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия готова обеспечить гуманитарные коридоры на Украине, сообщил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев подчеркнул, что российской стороной уже созданы все необходимые условия для безопасной эвакуации. "Мы готовы в любой момент на любом направлении создать соответствующие гуманитарные коридоры", - сказал представитель Минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро четверга, поражены более 1,6 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 3 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Материал дополняется
14:11 03.03.2022 (обновлено: 19:13 03.03.2022)
 
Россия готова организовать гуманитарные коридоры, заявили в Минобороны

Минобороны: Россия готова в любой момент организовать гуманитарные коридоры

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия готова обеспечить гуманитарные коридоры на Украине, сообщил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев подчеркнул, что российской стороной уже созданы все необходимые условия для безопасной эвакуации. "Мы готовы в любой момент на любом направлении создать соответствующие гуманитарные коридоры", - сказал представитель Минобороны РФ.
Местные жители в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны заявило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Подбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сравнили Мариуполь с концлагерем
На утро четверга, поражены более 1,6 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 00:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Москалькова обратилась в ООН из-за действий ВСУ по отношению к гражданским
По данным Минобороны РФ на 3 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Сотрудники Народной милиции ДНР в селе Николаевка рядом с городом Волноваха в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 15:23
ВСУ блокируют выход мирного населения из Мариуполя, заявил Басурин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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