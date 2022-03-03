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Россия готова организовать гуманитарные коридоры, заявили в Минобороны

Россия готова организовать гуманитарные коридоры, заявили в Минобороны - РИА Новости, 03.03.2022

Россия готова организовать гуманитарные коридоры, заявили в Минобороны

Россия готова обеспечить гуманитарные коридоры на Украине, сообщил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:11

2022-03-03T14:11

2022-03-03T19:13

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия готова обеспечить гуманитарные коридоры на Украине, сообщил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев подчеркнул, что российской стороной уже созданы все необходимые условия для безопасной эвакуации. "Мы готовы в любой момент на любом направлении создать соответствующие гуманитарные коридоры", - сказал представитель Минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро четверга, поражены более 1,6 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 3 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/mariupol-1776252407.html

https://ria.ru/20220303/mariupol-1776176984.html

https://ria.ru/20220303/moskalkova-1776153715.html

https://ria.ru/20220302/mariupol-1776062979.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр